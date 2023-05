enosix, Inc. finalise un financement de 10 millions de dollars avec MK Capital visant à soutenir l'intégration SAP en temps réel





enosix, Inc., le principal fournisseur technologique de solutions d'intégration de données SAP préconstruites en temps réel, a annoncé l'achèvement fructueux de son financement de la croissance de 10 millions de dollars (M$) mené par MK Capital. enosix utilisera le produit pour accélérer le développement et l'expansion de sa plateforme d'intégration SAP, tout en élargissant son soutien aux clients Salesforce, MuleSoft et ServiceNow.

enosix est l'approche éprouvée de l'intégration des données SAP sur laquelle comptent les principaux producteurs mondiaux, dont les clients récents suivants : Prevost, un membre du Groupe Volvo, Tremco Inc. et Carl Zeiss AG. enosix aide les clients ERP SAP pour l'intégration critique sur le dernier kilomètre en temps réel, soutenant les efforts de transformation numérique en éliminant les saisies de données latentes, sources d'erreur, entre les systèmes. enosix améliore le niveau de fiabilité des données, l'automatisation et l'agilité commerciale dans des domaines comme, entre autres, les devis commerciaux, la gestion d'actifs informatiques, la gestion de la chaîne d'approvisionnement des entreprises et le eCommerce B2B, permettant une meilleure utilisation des ressources professionnelles et des ressources avec des compétences SAP. Ces avantages se traduisent par une expérience client supérieure et une plus grande croissance des revenus.

« Au cours des 30 dernières années, nous avons effectué un contrôle diligent détaillé sur des centaines d'entreprises de technologie », a fait remarquer Mark Koulogeorge de MK Capital. « Nous n'avons jamais eu de société qui a obtenu un meilleur score qu'enosix pour la fiabilité et la qualité des produits. Les excellentes performances du produit sur des millions de transactions différencient enosix de ses concurrents. »

Jamie Bedard, PDG de SAPinsider, a affirmé : « Le paysage professionnel pour les clients SAP continue de se complexifier. L'adoption accélérée de solutions basées sur le Cloud à la suite de la pandémie mondiale n'a fait qu'accroître cette complexité. L'approche unique d'enosix à l'égard de l'intégration SAP virtualisée en temps réel suscite un énorme soupir de soulagement dans le secteur SAP et offre un filet de sécurité potentiel pour des dizaines de milliers d'entreprises clientes de l'ERP SAP qui sont en retard dans leurs projets de migration S/4HANA, mais aussi pour celles qui essaient de suivre le rythme des demandes commerciales de transformation numérique mais qui ne disposent pas du temps, des ressources ou des talents SAP qualifiés nécessaires pour appuyer un projet d'intégration majeur traditionnel. »

Nick Fera, PDG d'enosix, a affirmé : « La demande croissante pour un accès bidirectionnel prédéfini et en temps réel à d'anciennes solutions ERP, en particulier pendant cette période économique difficile, met enosix en bonne position pour réaliser une croissance exceptionnelle. Les sociétés en ont assez de payer des millions à des intégrateurs de systèmes pour des solutions d'intégration sur mesure qui offrent seulement une expérience synchrone et exigent une maintenance à long terme. La possibilité d'avoir une "conversation bidirectionnelle" avec vos anciennes solutions ERP n'est plus du domaine du rêve, enosix propose une plateforme permettant de gérer les tarifications et devis complexes et se trouve maintenant dans une meilleure position pour s'étendre. »

À propos d'enosix, Inc

enosix est la référence pour les intégrations ERP SAP préconstruites en temps réel. La société offre une virtualisation des données en temps réel, qui permet une expérience client plus agile et conforme en réduisant les saisies de données sources d'erreur et les retards dans la réception des informations. enosix relie harmonieusement les systèmes SAP ECC et S/4HANA aux systèmes frontaux modernes comme Saleforce, MuleSoft et ServiceNow afin de favoriser une transformation numérique rapide. La plateforme enosix tire parti de processus d'intégration intégrés (PIP) nécessitant peu ou pas du tout de programmation, de sorte que les entreprises peuvent générer rapidement de la valeur ? en quelques semaines au lieu de plusieurs mois. L'utilisation par enosix de la virtualisation des données libère les données, les processus d'affaires, les autorisations et les droits utilisateur de SAP sans les recréer à partir du frontal ; délivrant la transposition sur le dorsal dans le cadre d'une intégration bidirectionnelle, en temps réel et facile à comprendre. Pour plus d'informations, visitez www.enosix.com

À propos de MK Capital

MK Capital est un investisseur chef de file dans des entreprises en phase de démarrage dans les secteurs des logiciels et des services infonuagiques. Les partenaires de la firme, qui ont en moyenne plus de 20 années d'expérience dans le capital-risque, collaborent activement avec des équipes de direction entrepreneuriales pour bâtir des entreprises de premier ordre qui accélèrent la transformation numérique de l'économie mondiale. MK Capital gère plus de 400 M$ de capitaux et recherche activement de nouvelles opportunités d'investissement. Pour de plus amples renseignements, visitez www.mkcapital.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 12:50

