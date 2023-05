Les clients du Canada peuvent courir la chance de gagner un voyage grâce au lancement du programme Fritélité de McDonald's du Canada





Le programme Récompenses MonMcDo vous offre maintenant la chance de visiter l'Allemagne, l'Italie, la France ou le Japon pour y savourer les frites McDonald's de renommée mondiale.

TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - McDonald's du Canada est ravie d'annoncer le lancement du programme Fritélité, qui donne aux clients qui achètent des frites de renommée mondiale, tout format, dans l'application McDonald's entre le 16 mai et le 19 juin une chance de gagner* un voyage en Allemagne, en Italie, en France ou au Japon, pour goûter aux frites McDonald's

En plus de courir la chance de gagner un voyage, les clients recevront des points bonis échangeables contre des frites gratuites dans l'application McDonald's pendant toute la durée du concours et courront la chance de gagner* des articles de voyage exclusifs, comme un bagage à main aux couleurs de McDonald's. Au cours du programme, plus les clients canadiens achèteront de frites dans l'appli, plus ils auront des chances de gagner.

« -Nous portons l'amour de la population canadienne pour nos frites à un niveau supérieur avec notre programme Fritélité, qui offre aux précieux utilisateurs de notre application et aux amateurs de la marque la possibilité de gagner un voyage à Berlin, Rome, Paris et Tokyo pour découvrir ces villes et déguster nos frites de renommée mondiale à l'international, précise Alyssa Buetikofer, chef du Marketing, McDonald's du Canada. Ce sera le voyage d'une vie pour les amateurs de frites et une façon pour nous de consolider notre relation avec les amateurs de notre marque en récompensant les utilisateurs de notre application au-delà de la simple accumulation de points. »

Le programme Fritélité est un exemple de la façon dont McDonald's continue de créer de la valeur et des expériences pour les amateurs de la marque. Depuis le lancement du programme Récompenses MonMcDo en 2021, la marque continue de mettre de l'avant la valeur, la commodité et la personnalisation de l'expérience-client, comme l'intégration de la McLivraisonMD à l'application au début de l'année et ne cesse de faire évoluer ses offres de fidélité dans l'appli. Ces efforts ont fait de l'appli McDonald's l'application de restauration à service rapide la plus téléchargée au Canada en 2022, avec près de 5 millions d'utilisateurs canadiens.

Ne manquez pas l'occasion de participer au programme Fritélité de McDonald's du Canada. Téléchargez l'application McDonald's et commandez des frites de renommée mondiale dès aujourd'hui.

Faits :

Quand les clients achètent quatre portions de frites dans l'application McDonald's, entre le 16 mai et le 19 juin, ils recevront 4 000 points bonis, qui peuvent être échangés contre une portion de frites gratuite ? .

. Les clients qui achèteront des frites dans l'application seront admissibles à gagner des prix, incluant des 'articles de voyage aux couleurs de McDonald's ainsi qu'un voyage.

Pour chaque dollar dépensé en achats admissibles dans l'application McDonald's, les clients recevront 100 points, qui peuvent être échangés contre des récompenses, comme du café de torréfaction supérieure ou d'autres frites!

Les points Récompenses MonMcDo peuvent également être accumulés en restaurant en passant une commande mobile de McLivraison dans l'application McDonald's à l'avance ou en balayant le code QR au comptoir, au service au volant ou à une borne de commande. Plus les clients ont de points, plus ils déverrouillent de récompenses.

Les frites de renommée mondiale de McDonald's du Canada sont depuis longtemps les préférées des Canadiens. Elles sont faites de pommes de terre canadiennes provenant de plus de 130 fermes. McCain fournit les frites de renommée mondiale de McDonald's au Canada depuis plus de 30 ans.

* Téléchargement de l'appli et inscription requis. Rés. du Canada 13+. Du 16-05 au 19-06-23. 1 550 prix offerts. VDA totale : 136 250 $. Règlement à mcdonaldspromotion.ca. et modalités de l'offre sur l'appli.

?Limite d'un achat admissible par transaction. Voir les modalités de l'offre dans l'appli pour les détails. Valable une seule fois d'ici le 26 juin 2023. Le programme Récompenses MonMcDo est offert dans les restaurants McDonald's du Canada participants. Voir les modalités du programme pour les détails.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

