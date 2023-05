Le gouvernement du Québec annonce son soutien financier au projet de Centre de la culture et des arts de Kahnawà:ke





KAHNAWÀ:KE, QC, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec contribuera pour 11 M$ au projet de Centre de la culture et des arts de Kahnawà:ke, mis de l'avant par le Conseil mohawk de Kahnawà:ke. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la grande cheffe de Kahnawà:ke, Mme Kahsennenhawe Sky-Deer, et de la directrice générale du Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center (KORLCC), Mme Lisa Phillips.

Le projet vise à réunir les organisations culturelles de la communauté sous un même toit, notamment afin de favoriser la diffusion et la préservation de la langue et de la culture mohawks. Le Centre de la culture et des arts de Kahnawà:ke sera un lieu de rassemblement pour les Mohawks, les citoyens des régions environnantes et les visiteurs du monde entier, qui donnera un aperçu de la langue, de la culture, de l'art et de l'histoire des Mohawks de Kahnawà:ke.

Le Centre est envisagé par la communauté depuis quelques années. D'ailleurs, plusieurs acteurs clés de la scène culturelle locale sont déjà partenaires de sa réalisation. Parmi ceux-ci, on retrouve :

Le Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center;

La compagnie de théâtre Turtle Island Theatre?;

Le centre d'information touristique Kahnawà:ke Tourism.

Le nouveau bâtiment prévoit des espaces dédiés à l'enseignement des langues, à la transmission de la culture mohawk et à la production de contenus média, ainsi qu'un théâtre et un lieu d'exposition.

Le financement gouvernemental accordé à ce projet provient de trois portefeuilles différents, soit celui du Plan d'action gouvernemental pour le mieux-être social et culturel des Premières Nations et des Inuit 2022-2027 (4 M$), celui réservé à la mise en oeuvre des appels à l'action de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (1 M$) et celui du volet Infrastructure communautaire du Fonds d'initiatives autochtones IV du Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuit (6 M$).

«?Nous sommes extrêmement heureux que le Québec ait alloué 11 millions de dollars au projet de bâtiment multifonctionnel. Nous tenons à remercier le gouvernement du Québec et le ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit, Ian Lafrenière, pour son dévouement à l'égard de cet important projet qui permettra à Kahnawà:ke de disposer d'un bâtiment indispensable et d'un nouveau foyer pour notre centre linguistique et culturel, notre musée et notre théâtre.?»

Kahsennenhawe Sky-Deer, Ohén:ton Í:iente ne Ratitsénhaienhs (grande cheffe)

«?Le KORLCC est extrêmement heureux de cette contribution majeure, car elle place le projet dans une très bonne position financière pour commencer la construction du bâtiment à l'automne. La collaboration, le travail d'équipe, le soutien et l'engagement des partenaires, des membres du cabinet et de notre communauté sont extraordinaires, et ce sera un moment de fierté lorsque nous en ouvrirons les portes à la communauté.?»

Lisa Phillips, directrice générale du Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Language and Cultural Center, Kawennanóron, au nom comité responsable du projet de bâtiment polyvalent

«?Enfin?! Le Centre de la culture et des arts de Kahnawà:ke voit le jour?! Je sais à quel point ce projet tenait à coeur à la grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer ainsi qu'à toute la communauté de Kahnawà:ke. Je remercie tous les partenaires qui se sont mobilisés pour sa concrétisation. La culture autochtone doit être connue, vue et entendue de tous. Voilà un projet rassembleur qui saura, j'en suis certain, séduire plusieurs visiteurs grâce à sa nature ambitieuse et multifonctionnelle et ses activités proposées.?»

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières nations et les Inuit

