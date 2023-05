À quelques pas de la Maison Blanche, des travailleurs immigrés luttent contre la politique antisyndicale dans un hôtel appartenant à un géant de l'investissement privé.





Les travailleurs de l'hôtel Sofitel, principalement des immigrés, des femmes et des personnes de couleur, organisent leur adhésion à UNITE HERE et au Syndicat international des ingénieurs d'exploitation (International Union of Operating Engineers). L'hôtel, géré par Accor et appartenant à Brookfield Asset Management, a tenu des réunions antisyndicales obligatoires et a menacé de modifier l'horaire d'un employé qui dirige l'effort d'organisation du syndicat.

« Sofitel doit cesser ses pratiques de politique antisyndicale et honorer la dignité du travail », a déclaré le sénateur Sherrod Brown (D-OH). « Ces travailleurs se battent pour joindre les deux bouts, tandis que le propriétaire de l'hôtel, Brookfield Asset Management, continue d'encaisser des milliards de dollars. Il est grand temps que ces travailleurs obtiennent le respect qu'ils méritent. »

« Brookfield est sur le point de bénéficier de milliards de dollars de subventions des contribuables. Elle devrait immédiatement prendre position contre l'intimidation antisyndicale », a déclaré le représentant Brendan Boyle (D-PA).

« J'organise un syndicat parce que je veux de la cohérence dans mon horaire et que je veux sentir que mon temps est respecté », a déclaré Fransico Rivas, un ingénieur au Sofitel. « Je veux passer plus de temps avec ma famille. »

Accor, basé en France, est l'une des plus grandes entreprises hôtelières du monde, avec une présence importante en Europe et en Asie. Le département d'État a dépensé plus de 1,3 million de dollars dans des hôtels Sofitel dans le monde entier sous l'administration du président Biden. À quelques pas de la Maison Blanche, le Sofitel de Washington, D.C. accueille régulièrement des VIP politiques dans son restaurant, dont l'ambassadeur français, le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale et l'ambassade du Brésil. Mais les travailleurs affirment que les conditions sont épuisantes et qu'ils ne peuvent pas se permettre une assurance maladie.

UNITE HERE représente les travailleurs des hôtels gérés par Accor et des hôtels appartenant à Brookfield dans 11 villes aux États-Unis et au Canada. Les travailleurs de l'hôtel Sofitel à Washington, D.C. n'ont pas la garantie des mêmes avantages, tels que l'assurance maladie abordable, les horaires équitables, les augmentations régulières et les pensions, que les travailleurs syndiqués des hôtels dans ces villes, et dans plus de 30 hôtels syndiqués à D.C.

« Un emploi devrait suffire à survivre dans la capitale de notre pays", a déclaré Paul Schwalb, secrétaire-trésorier exécutif de l'UNITE HERE Local 25. "Accor devrait accepter le même processus équitable au Sofitel de D.C., processus qui a été utilisé dans d'autres hôtels détenus par Brookfield pour permettre aux travailleurs de s'organiser et de décider s'ils veulent former un syndicat et ceci sans menaces ni intimidation ».

Les travailleurs d'un autre hôtel appartenant à Brookfield, le Fairmont Sonoma Mission Inn (FSMI) à Sonoma, en Californie, s'organisent également pour être représentés par l'UNITE HERE Local 2. Une enquête fédérale y a récemment révélé 43 violations de la législation du travail dans ce complexe hôtelier de luxe situé dans la région viticole de Sonoma.

16 mai 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :