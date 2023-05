AVIS AUX MÉDIAS - Édition spéciale des Cérémonies du crépuscule canadien pour le 150e anniversaire de la GRC





OTTAWA, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le 17 mai 2023, les membres des médias sont invités aux écuries du Carrousel avant les Cérémonies du crépuscule canadien de la GRC et le début de la tournée 2023 du Carrousel commémorant le 150e anniversaire de la GRC.

Les membres des médias pourront :

interviewer des membres du Carrousel;

dessiner une feuille d'érable sur la croupe des chevaux à l'aide d'un pochoir et d'une brosse mouillée;

regarder un échauffement et/ou une répétition (commence à 12 h);

visiter les écuries.

L'accès à l'événement sera limité. Les représentants des médias doivent fixer l'heure de leur visite au préalable en communiquant avec les Relations avec les médias de la GRC à [email protected] au plus tard le 16 mai à 16 h (HAE).

Détails :

Date : 17 mai 2023 à 11 h (HAE)

Lieu : 1 chemin Sandridge, Ottawa (Ontario) K1K 2X5

Arrivée des médias : Les membres des médias sont priés d'arriver aux installations du Carrousel à l'heure d'arrivée confirmée. Veuillez vous garer dans le stationnement réservé aux visiteurs face aux écuries ou le long du trottoir devant celles-ci et vous diriger à pied vers la porte de la Boutique Mountie pour retrouver votre accompagnateur. Les visiteurs doivent être accompagnés en tout temps.

Date limite d'inscription : 16 mai 2023 à 16 h (HAE)

Contexte :



Cérémonies du crépuscule canadien

Nous sommes heureux d'offrir quatre spectacles pour toute la famille les 19, 20 et 21, et le jour du 150e anniversaire de la GRC, le 23 mai! Le spectacle commence à 19 h tous les soirs.

Chaque spectacle met en vedette nos invités spéciaux : Orchestre de cornemuses, de tambours et de danseurs de la GRC, Capital Cowgirls et Musique du Governor General's Foot Guards Band. Le spectacle se conclut par une prestation du célèbre Carrousel!

L'entrée est gratuite. Arrivez tôt pour avoir une bonne place et visiter les kiosques de la GRC, de ses partenaires et de vendeurs de nourriture. Apportez des chaises de jardin ou une couverture et profitez du spectacle!

Les médias sont aussi invités à assister aux Cérémonies du crépuscule canadien.

Tournée du Carrousel



Le Carrousel présente son spectacle un peu partout au Canada et recueille des fonds au profit d'organismes de bienfaisance locaux. Cette année, le Carrousel se rendra aux quatre coins du pays pour souligner le 150e anniversaire de la GRC. La tournée fera des arrêts en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, à l'Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

Renseignements supplémentaires

Calendrier de la tournée du Carrousel

Le Carrousel

Accueillir le Carrousel

