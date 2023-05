Encora annonce l'acquisition de Softelligence pour créer les premiers centres de livraison en Europe





Encora Holdings Limited, une société du groupe Encora, a signé un accord définitif pour l'acquisition de Softelligence SRL, une société roumaine de services d'ingénierie logicielle

SCOTTSDALE, Arizona, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Encora , Encora, un fournisseur mondial de services d'ingénierie numérique de nouvelle génération, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir Softelligence, un fournisseur roumain de services d'ingénierie logicielle, afin de créer les premiers centres de livraison d'Encora en Europe. La présence mondiale croissante d'Encora permet à l'entreprise de fournir des services « nearshore » à des clients dans les Amériques, en Asie-Pacifique, en Australie et désormais en Europe également.

« Softelligence devrait étendre considérablement notre présence mondiale et renforcer notre capacité à fournir des services nearshore de haute qualité aux clients du monde entier », a déclaré Anand Birje, PDG d'Encora. « Nous sommes ravis d'accueillir Adrian Blidarus et son équipe, car ils apportent une expertise essentielle au renforcement de nos capacités et à la réalisation de notre mission qui d'être le principal fournisseur mondial de solutions d'ingénierie. »

Softelligence propose une gamme complète de services d'ingénierie logicielle et de solutions numériques pour la banque, l'assurance et d'autres secteurs. Grâce à ses bureaux et sites de livraison à Bucarest et Craiova (Roumanie) et à Skopje (Macédoine), Softelligence permet aux organisations des secteurs de l'assurance et de la banque d'accélérer la croissance axée sur les données à la technologie des assurances, à l'automatisation, à l'IA, à l'apprentissage automatique et au génie logiciel.

« Nous sommes très heureux de faire partie de la famille Encora et nous pensons que ce partenariat renforcera considérablement notre capacité à servir nos clients au Royaume-Uni, en Europe continentale et au-delà », a déclaré Adrian Blidarus, fondateur et PDG de Softelligence. « Softelligence et Encora s'accordent très bien sur le plan culturel, et nous pensons que nos capacités apporteront une valeur essentielle à nos clients actuels et futurs. »

« L'annonce d'aujourd'hui marque l'entrée officielle d'Encora sur le marché européen. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe de Softelligence pour offrir des services d'ingénierie logicielle de classe mondiale aux clients de tous les centres économiques du monde », a déclaré Venu Raghavan, fondateur et président exécutif d'Encora.

Encora compte plus de 9 000 partenaires aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Asie-Pacifique. Softelligence soutiendra l'expansion stratégique d'Encora en Europe et renforcera ses capacités à servir ses clients sur de nouveaux marchés.

Les termes de la transaction n'ont pas été dévoilés. Aux termes de cet accord, Softelligence continuera à fonctionner avec sa direction et son personnel actuels en tant que filiale en propriété exclusive d'Encora. La transaction est soumise à l'approbation réglementaire habituelle et devrait être clôturée à la mi-2023. À la clôture, Softelligence commencera à mettre en oeuvre le changement de marque pour exercer ses activités sous la marque Encora.

Pour en savoir plus sur Encora et ses services d'ingénierie numérique, veuillez consulter le site www.encora.com .

À propos d'Encora

Basée à Scottsdale, en Arizona, et soutenue par les sociétés de capital-investissement de renom Advent International et Warburg Pincus, Encora est la partenaire d'innovation privilégiée de certaines des plus grandes entreprises technologiques au monde. Elle fournit des services primés d'ingénierie numérique tels que la science et l'ingénierie des données, l'IA générative, l'ingénierie de produits logiciels, les services cloud, les services de développement et d'exploitation, l'expérience numérique, l'ingénierie de qualité et la cybersécurité. Encora possède de profondes capacités verticales en cluster dans les domaines de la HealthTech, la FinTech, l'HiTech, l'IAM et la cybersécurité, le commerce numérique, le domaine Voyage et hôtellerie, la chaîne d'approvisionnement et la logistique, les télécoms et d'autres industries spécialisées. Avec plus de 9 000 partenaires dans plus de 50 bureaux et laboratoires d'innovation aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Amérique latine, en Inde et dans la région Asie-Pacifique, Encora dispose d'une réserve mondiale de talents, d'une expertise verticale dans les industries et des capacités d'ingénierie agiles exclusives qui permettent à ses clients d'obtenir des résultats commerciaux supérieurs grâce à une accélération des cycles d'innovation. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.encora.com .

À propos de Softelligence

Softelligence permet aux organisations de services financiers d'accélérer leur croissance grâce à la technologie des assurances de nouvelle génération, à l'automatisation, à l'IA et à l'apprentissage automatique. Elle possède une connaissance approfondie de l'industrie et une vaste expertise dans les projets numériques couvrant les flux « quote-and-bind » sans papier, l'automatisation du processus de réclamation grâce à l'IA, la détection de la fraude à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique pour les particuliers, les organisations commerciales et les entreprises spécialisées ainsi que les prêts numériques, les services de connaissance de la clientèle (KYC) et autres flux bancaires numériques. Des données aux informations avec tableaux de bord convaincants, des processus et formulaires manuels aux parcours clients purement numériques, Softelligence est le partenaire de choix de nombreuses compagnies d'assurance et banques de premier plan en Europe.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1223481/Encora_Logo.jpg

16 mai 2023 à 11:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :