Hyundai Canada est considérée comme étant l'un des « 50 Meilleurs lieux de travail(MC) » pour la sixième année consécutive et remporte trois prix « Meilleurs lieux de travail(MC) » supplémentaires

MARKHAM, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Hyundai Auto Canada Corp. est honorée d'obtenir quatre distinctions des Meilleurs lieux de travailMC décernées par le Great Place to Work® Institute, la principale autorité en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Hyundai Canada a également été nommée l'un des Meilleurs lieux de travailMC pour les femmes 2023, Meilleurs lieux de travailMC avec les équipes de direction les plus fiables 2023 et Meilleurs lieux de travailMC pour engagement communautaire 2023 au Canada. Il s'agit de la sixième année consécutive où Hyundai Canada se classe au 19e rang sur la liste et est le seul constructeur automobile à se classer dans la liste de ces quatre distinctions.

« Nous sommes très heureux d'être sans cesse reconnus par Great Place to Work® pour nos efforts visant à maintenir une culture de travail inclusive et axée sur la sensibilité », a déclaré Kirk Merrett, directeur des ressources humaines chez Hyundai Canada. « Favoriser un environnement sensibilisé fait partie de notre ADN, alors que nous avons placé l'équité au coeur de nos facteurs de réussite. C'est la sensibilisation, la considération et la responsabilité de chaque membre de l'équipe qui font de nous l'un des meilleurs lieux de travail aujourd'hui ».

Un état d'esprit hybride

Comme pour de nombreux autres lieux de travail, Hyundai Canada a fait évoluer sa culture organisationnelle en fonction des aléas liés à la pandémie. Aujourd'hui, l'atmosphère de travail chez Hyundai Auto Canada est l'aboutissement de divers apprentissages et de nouveaux niveaux de flexibilité après trois ans de travail à domicile. L'équipe de direction et les ressources humaines chez Hyundai Canada encouragent ses employés à mettre en place un environnement de travail établissant un équilibre entre l'efficacité au bureau, l'esprit d'équipe et la possibilité pour les employés de bénéficier d'un horaire flexible, en plus de la possibilité de travailler à domicile. Ce cadre de travail a été réalisé en nous appuyant sur de multiples sondages auprès des employés et sur divers points de collecte d'informations.

« Tout comme pour le service de haut niveau que nous visons à fournir à nos clients, nous nous efforçons chez Hyundai Canada de prendre soin de nos employés avec un sens du devoir ancré dans une culture basée sur l'écoute et l'apprentissage », a ajouté M. Merrett. « Nous accordons la priorité à un état d'esprit de leadership basé sur la confiance. Lorsqu'il règne une véritable confiance, nous sommes en mesure de mettre en place une culture de travail hybride, créant ainsi un environnement de travail et social optimisé, où nos employés ont suffisamment de flexibilité pour se sentir connectés et engagés ».

Le don de donner

Hyundai Canada a développé une approche axée sur la communauté visant à donner en retour. L'entreprise a diversifié sa philanthropie en faisant don de services et en comblant l'écart dans l'industrie en investissant dans la jeunesse, ainsi qu'en s'associant à des organismes locaux contribuant à élever les communautés sociales grâce à un soutien en matière d'éducation, de sport et de santé mentale. Hyundai Canada a également créé une journée de type « équipe-aide », où les membres des équipes de chaque département peuvent se réunir et soutenir un organisme de leur choix en travaillant bénévolement durant toute une journée en dehors de l'environnement de bureau. « Redonner fait partie du tissu de notre culture d'entreprise. Nos efforts favorisant le progrès pour l'humanité continueront de trouver écho dans nos activités », a ajouté M. Merrett. Plus de 90 % des employés chez Hyundai soutiennent l'approche de l'entreprise à redonner et s'accordent à dire que cela fait la différence au sein des communautés, selon un sondage unanime effectué par Great Place to Work®.

Bien-être des employés

Afin d'attirer et de retenir les talents, Hyundai Canada continue de miser sur sa culture en favorisant et préservant la diversité, l'équité et l'inclusion. Hyundai Canada a créé un lieu de travail où les femmes peuvent s'épanouir et bénéficier d'opportunités égales de développement de carrière. Les trois groupes de ressources [email protected], [email protected] et [email protected] pour les employés favorisent le dialogue entre les employés de cultures et d'horizons divers.

La liste des « Meilleurs lieux de travail au Canada » 2023 est dressée par l'institut Great Place to Work®. Le processus de sélection afin de se retrouver sur cette liste est basé sur les employés et représente plusieurs secteurs et différentes tailles d'entreprises. Soixante-quinze pour cent du pointage de chaque organisation est basé sur les commentaires confidentiels des employés, issus du sondage mondialement reconnu Trust Index®. Les vingt-cinq pour cent restants sont basés sur la qualité, le nombre et l'efficacité des programmes et des politiques qui soutiennent les employés et la culture d'entreprise.

Ce sondage procure une représentation rigoureuse de l'entreprise du point de vue des employés ainsi qu'un portrait global de la culture dans l'environnement de travail. Ces deux facettes procurent des données essentielles touchant cinq dimensions contribuant à la confiance envers l'entreprise : la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

La liste de cette année reflète l'expérience et le sentiment de 130 000 employés, ayant un impact sur plus de 500 000 employés au Canada.

Au sujet de Hyundai Auto Canada

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, fut la première filiale de Hyundai Motor Company à l'extérieur de la Corée. Hyundai offre aux Canadiens une gamme de voitures, de VUS et de véhicules électrifiés dotés de nombreuses technologies. Aujourd'hui, avec plus de 250 concessionnaires à travers le Canada, Hyundai est le partenaire automobile officiel de l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) et de la Ligue nationale de hockey (LNH®) au Canada. Hyundai a été reconnue comme étant l'un des 50 Meilleurs lieux de travailMC au Canada au cours des cinq dernières années par le Great Place to Work® Institute.

Au sujet de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture hautement performante et de grande confiance en milieu de travail. Il s'agit d'un centre de recherche et d'une firme de consultation d'envergure mondiale ayant pour mission de bâtir une meilleure société en aidant les compagnies à transformer leur milieu de travail. Great Place to Work® établit les normes, le cadre de travail et l'expertise requise afin de créer, de maintenir et de reconnaitre les cultures d'entreprise exceptionnelles en milieu de travail. Au Canada, Great Place to Work® dresse des listes des « Meilleurs lieux de travailMC » (Best Workplacetm) spécifiques à diverses industries et des profils démographiques. Ces listes font partie de la plus vaste étude annuelle à l'échelle mondiale sur les lieux de travail, culminant avec une série de listes nationales de plus de 50 pays, y compris une grande étude listant les 100 meilleures compagnies et publiée annuellement dans le magazine Fortune.

À l'échelle mondiale, ce sondage permet à 11 millions d'employés d'exprimer leur voix, ce qui représente le principal critère de sélection des gagnants. Il n'y a qu'une façon de se retrouver sur cette liste - ce sont vos employés qui doivent le faire.

