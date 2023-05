Sommet de Place Ville Marie - Des nouveautés d'envergure pour l'été 2023





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Alors que l'été est à nos portes, c'est avec enthousiasme qu'Ivanhoé Cambridge annonce que des nouveautés d'envergure verront bientôt le jour au sommet de Place Ville Marie (PVM). Pour le plus grand plaisir des locataires, du grand public et des visiteurs, un écosystème gastronomique y sera créé, offrant des expériences uniques et diversifiées au coeur du centre-ville.

Suivant la fermeture en 2020 de l'observatoire qui occupait les 45e et 46e étages, Ivanhoé Cambridge a voulu repenser les étages supérieurs de son immeuble phare, pour enrichir l'expérience de ses occupants, attirer les travailleurs du centre-ville, ainsi que les Montréalais et les touristes. C'est dans ce contexte qu'un appel à propositions a été lancé à des firmes d'architecture, la même année, afin d'avoir des idées pour repenser l'espace.

En partenariat avec A5 Hospitality, la firme Sid Lee Architecture a proposé un projet qui rencontrait la vision d'Ivanhoé Cambridge en matière de dynamisme, d'originalité et d'inclusivité. Sid Lee Architecture et A5 Hospitality ont ainsi collaboré à développer l'expérience, Sid Lee Architecture pour le design et A5 Hospitality pour l'expérience client et gourmande.

« Ce projet s'inscrit dans notre volonté de rendre nos propriétés invitantes et inclusives, tout en continuant de bonifier l'offre expérientielle au centre-ville de Montréal. Il s'agit d'un geste majeur d'Ivanhoé Cambridge pour revitaliser le centre-ville de Montréal, en valorisant Place Ville Marie comme lieu de travail, mais aussi de vie. Après le succès de l'Anneau et de la programmation événementielle présentée sur l'Esplanade PVM, entre autres, nous sommes fiers de ce nouveau projet qui nous permet de continuer à proposer des expériences inédites et rafraichissantes! » - Annik Desmarteau, Vice-présidente, Bureaux, Québec, Ivanhoé Cambridge.

Trois espaces, dont l'ouverture est prévue cet été, accueilleront du matin au soir les travailleurs du centre-ville, le grand public et les touristes. Entre ciel et terre, le Hiatus deviendra un espace iconique de Montréal, incluant un volet pour la communauté d'affaires, où l'on pourra profiter, au 45e, d'un café de jour et d'un bar à vin de soir, d'un restaurant à l'étage supérieur et de trois salles privées. Adjacente aux Enfants Terribles, la terrasse du RoseOrange s'installera également au 44e étage. Ce projet complète l'offre de PVM, visant à attirer au centre-ville une clientèle de jour, comme de soir, 7 jours par semaine.

Place Ville Marie, Fairmont Le Reine Elizabeth, le Centre Eaton de Montréal et Place Montréal Trust font partie du Nouveau Centre, l'initiative d'Ivanhoé Cambridge qui a pour but de dynamiser le centre-ville de Montréal en animant et en unissant ses propriétés phares. Cette destination d'expérience propose aux Montréalais et aux visiteurs une offre gourmande, tendance, culturelle et événementielle unifiée.

16 mai 2023 à 10:47

