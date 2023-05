Des mineurs ASIC puissants améliorés avec un flux binaire unique





NEW YORK, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Bitmanu a le plaisir d'annoncer que ses célèbres plateformes de minage viennent d'être mises à jour avec un flux binaire privé et unique. Grâce à cette amélioration clé, les mineurs BM 1, BM 2 et BM Pro sont désormais capables de miner plusieurs algorithmes. Ces trois mineurs ASIC se sont déjà taillé une place sur le marché en tant que matériel d'exploitation minière le plus rentable qui soit.

Startup blockchain détenue et gérée par une équipe de leaders technologiques, Bitmanu se différencie de ses concurrents en offrant des taux de hachage qui ne sont disponibles avec aucun autre produit sur le marché. En introduisant son propre flux binaire, Bitmanu a encore renforcé sa position. Contrairement à la plupart des autres mineurs ASIC, les mineurs Bitmanu peuvent désormais être utilisés pour miner une grande variété de pièces.

Des taux de hachage inégalés



BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 3 900 TH/s 1 220 TH/s 760 TH/s Litecoin 400 GH/s 128 GH/s 80 GH/s Dash 75 TH/s 25 TH/s 15 TH/s Monero 32 MH/s 10 MH/s 6 MH/s

Grâce à ces taux de hachage, les BM 1, BM 2 et BM Pro sont capables de fournir une immense puissance de calcul, ce qui se traduit directement par une efficacité minière très élevée. Pour rendre le minage de cryptomonnaies encore plus profitable, ces trois plateformes minières ont des consommations d'énergie modérées de 650 W, 850 W et 2200 W respectivement. Grâce aux taux de hachage élevés et à la faible consommation d'énergie, la rentabilité de ces mineurs est supérieure à celle de tous les autres produits du marché. De nombreux utilisateurs satisfaits affirment qu'il leur a fallu moins d'un mois pour récupérer la totalité de leur investissement.

Aperçu des bénéfices mensuels



BM Pro BM 2 BM 1 Bitcoin 7 000 $ 2 400 $ 2 000 $ Litecoin 9 500 $ 3 200 $ 3 000 $ Dash 27 000 $ 9 000 $ 5 000 $ Monero 20 000 $ 6 400 $ 3 800 $

En plus des experts en minage chevronnés, de nombreux adeptes à petite échelle ont également commencé à faire de beaux profits grâce aux mineurs Bitmanu. Ceci est dû au fait que les mineurs Bitmanu ne requièrent pas de connaissances ou de compétences en minage spécialisées.

Pour en savoir plus sur Bitmanu, rendez-vous sur https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de fabrication créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie de la cryptographie qui se consacrent à apporter les avantages des dernières innovations technologiques au public. La société propose une gamme étonnante de crypto-mineurs qui offrent un retour sur investissement ultra-rapide et peuvent être configurés et utilisés par tous, quelles que soient leur expérience et leurs connaissances.

