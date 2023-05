Ken Blanchard Companies® annonce changer de nom pour Blanchard® : The Heart of Human Achievementtm





L'organisation a présenté sa nouvelle identité et ses offres novatrices qui s'appuient sur sa philosophie de leadership éprouvée et son engagement à dynamiser les leaders de demain.

SAN DIEGO, 16 mai 2023 /CNW/ - Ken Blanchard Companies®, une entreprise pionnière du développement du leadership, du conseil et de l'encadrement au niveau mondial depuis plus de 40 ans, ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont procédé à une refonte majeure de leur image de marque, y compris un nom simplifié et un nouveau logo, une nouvelle mission, une nouvelle vision, un nouveau slogan, et un site Web, afin de mieux représenter leur vaste gamme d'offres modernes. L'entreprise s'est officiellement rebaptisée Blanchard® , avec une nouvelle identité visuelle et émotionnelle qui reflète mieux ce qu'elle fait, soit mobiliser des experts en leadership pour offrir du contenu éprouvé et des expériences d'apprentissage dynamiques conçues pour maximiser les réalisations individuelles et stimuler le rendement organisationnel.

« Ce renouvellement de l'image de marque n'est pas un changement par rapport à ce que nous sommes, mais un reflet de ce que nous sommes devenus en alimentant les dirigeants sur lesquels notre avenir reposera », explique Ken Blanchard, cofondateur.

Ce renouvellement de l'image de marque est une étape importante, car l'entreprise continue de servir un ensemble diversifié d'organisations offrant des expériences d'apprentissage immersif qui permettent aux dirigeants de tous les niveaux de transformer le potentiel en rendement. Leur nouvelle image de marque, motivée par leur engagement envers la transformation personnelle et professionnelle, est dévoilée aujourd'hui.

À mesure que l'organisation mettra en oeuvre sa nouvelle image de marque, Blanchard présentera des offres, notamment :

· De nouveaux programmes comme Essential Motivators (Facteurs de motivation essentiels)tm et Courageous Inclusion (Le courage de faire preuve d'inclusion) tm conçus pour l'avenir du travail et pour s'attaquer aux problèmes urgents des dirigeants d'aujourd'hui

· Une plateforme en ligne dynamique, Propel by Blanchard tm, qui vise à répondre aux besoins émergents des particuliers et des petites et moyennes entreprises intéressés par le développement du leadership personnel.

· Un ensemble renouvelé de services de consultation en développement du leadership, en conception, de mesure et de prestation de services de Blanchard Design Studio

· L'Institut Blanchard , qui vise à stimuler le leadership chez les jeunes, renouvellera son engagement à redonner aux collectivités

Scott Blanchard, président de l'entreprise, a déclaré : « Nous réinventons l'entreprise pour toucher chaque personne dans le monde qui dirige une équipe ou qui fait partie d'une équipe dirigée par quelqu'un. Notre vision est celle de dirigeants motivés par le bien (leaders powered for good). Tout le monde mérite de travailler pour un dirigeant qui lui fait se sentir bien et qui l'aide à réussir sur le plan professionnel. Nous avons également adopté un nouveau slogan : The Heart of Human Achievementtm (au coeur de la réussite humaine). Ce nouveau slogan honore notre approche éprouvée axée sur la tête et le coeur tout en faisant progresser l'idée que non seulement les résultats et la gentillesse peuvent coexister, mais qu'ensemble, ils maximisent les réalisations. »

À propos de Blanchard®

Blanchard est un chef de file mondial dans le développement du leadership, le conseil et l'encadrement. Pendant plus de 40 ans, Blanchard s'est associée à des organisations pour maximiser les réalisations individuelles et le rendement organisationnel, apportant des progrès mesurables et une véritable transformation. Blanchard's SLII® est le modèle de leadership mondial de choix. Il est une source d'inspiration pour plus de 10 000 organisations dans le monde. Blanchard offre également une série de solutions primées au moyen de modalités de prestation flexibles qui répondent aux besoins spécifiques des clients et des apprenants.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Blanchard, consultez le site www.blanchard.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2076256/Blanchard_Logo.jpg

SOURCE The Ken Blanchard Companies

16 mai 2023 à 10:03

Communiqué envoyé leet diffusé par :