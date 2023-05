Solidigm lance le D5-P5430, un SSD pour centres de données avec une densité, des performances et une valeur exceptionnelles





Solidigm, un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mémoire flash NAND innovantes, élargit sa gamme de produits D5 avec le Solidigmtm D5-P5430, un nouveau disque de stockage SSD QLC optimisé pour les charges de travail courantes et à lecture intensive.

La plupart des applications d'entreprise actuelles effectuant essentiellement des lectures, le D5-P5430 ? un SSD QLC PCIe de 4e génération ? offre une densité de stockage considérable et un coût total de possession réduit tout en affichant une performance de lecture équivalente aux SSD TLC les plus largement adoptés.

Le D5-P5430 est optimisé pour les charges de travail courantes (par ex. courriel/communications unifiées, systèmes d'aide à la décision, stockage d'objets et infrastructure de bureau virtuel) et les charges de travail à lecture intensive (par ex. réseaux de diffusion de contenu, pipelines/lacs de données, vidéo à la demande). Ces charges de travail effectuent généralement 80 % de lectures, voire plus, et ont besoin de déplacer d'énormes quantités de donnée à des débits élevés.

Alternative complète aux SSD TLC basés sur PCIe et la mémoire NAND, le D5-P5430 peut réduire le coût total de possession jusqu'à 27 % pour une solution de stockage d'objets typique, avec une densité de stockage multipliée par 1,5 et un coût énergétique réduit de 18 %. De plus, le tout dernier disque de Solidigm peut offrir jusqu'à 14 % d'écritures de plus sur toute la durée de vie que les meilleurs SSD TLC.

Les importants défis que rencontrent les centres de données, comme l'efficacité énergétique, l'informatique en périphérie et la durabilité des infrastructures, bénéficient tous de la densité du D5-P5430, qui peut faire baisser les coûts énergétiques et de refroidissement, mais aussi réduire jusqu'à un facteur 2 le nombre de disques nécessaires par rapport aux solutions alternatives.

« Les centres de données ont besoin de stocker et d'analyser d'énormes quantités de données avec des solutions rentables et durables », a déclaré Greg Matson, vice-président de la planification stratégique et du marketing chez Solidigm. « Les disques D5-P5430 de Solidigm sont idéaux à cette fin, offrant une haute densité, un coût total de possession réduit et une performance parfaite pour les charges de travail courantes et à lecture intensive. »

Le D5-P5430 permet un grand choix de configurations de serveur et de stockage 1U et 2U avec un large éventail de capacités prenant en charge les facteurs de forme EDSFF anciens et récents suivants :

U.2 15 mm 3,84 To ? 30,72 To *

E1.S 9,5 mm 3,84 To ? 15,36 To

E3.S 7,5 mm 3,84 To ? 30,72 To*

« Supermicro collabore avec des fournisseurs de stockage de premier plan comme Solidigm pour apporter la dernière technologie à ses clients internationaux qui attendent une technologie de stockage haute performance et sécurisée », a expliqué Vik Malyala, directeur général et président pour la région EMEA ; vice-président directeur de WW FAE chez Supermicro. « Le nouveau SSD E3.S basé sur QLC de Solidigm, le D5-P5430, offre aux clients une combinaison irrésistible de haute densité et d'efficacité pour les infrastructures de centres de données. »

*Des versions 30 To seront disponibles dans le courant de cette année

À PROPOS DE SOLIDIGM

Solidigm est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mémoire flash NAND innovantes. La technologie de Solidigm libère le potentiel illimité des données pour les clients, leur permettant ainsi de favoriser le progrès humain. Issue de la vente de l'activité NAND et SSD d'Intel, Solidigm est devenue une filiale américaine autonome du leader des semi-conducteurs SK hynix en décembre 2021. Basée à Rancho Cordova, en Californie, Solidigm est portée par l'inventivité de plus de 2 000 employés répartis sur 13 sites à travers le monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur solidigm.com et suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn. "Solidigm" est une marque commerciale de SK hynix NAND Product Solutions Corp (d/b/a Solidigm).

Tous les produits, systèmes informatiques, dates et chiffres indiqués sont préliminaires, se fondent sur les attentes actuelles et sont soumis à changement sans préavis.

Les différences aux niveaux du matériel, des logiciels et de la configuration affecteront la performance réelle.

Les optimisations de Solidigm, destinées aux compilateurs, et autres produits de Solidigm sont susceptibles de ne pas offrir le même degré d'optimisation pour les produits autres que ceux de Solidigm.

Les technologies de Solidigm peuvent nécessiter un matériel et des logiciels compatibles ou une activation de service.

Rien dans les présentes n'est destiné à offrir une quelconque garantie expresse ou implicite.

Les produits décrits dans ce document peuvent contenir des défauts de conception ou des erreurs connues sous le nom de "erratas", susceptibles d'amener le produit à s'écarter des spécifications publiées. Les erratas actuellement caractérisés sont disponibles sur demande.

Vos coûts et résultats pourraient différer.

© Solidigm. "Solidigm" est une marque commerciale de SK hynix NAND Product Solutions Corp (d/b/a Solidigm). Les autres noms et marques peuvent être revendiqués par leurs détenteurs respectifs.

Pour en savoir plus sur le Solidigmtm D5-5430 et les avantages de la technologie QLC, visitez solidigm.com/qlc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :