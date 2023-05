Medit continue de constater une forte adoption de son scanner au premier trimestre de 2023





Les installations de scanners intra-oraux de Medit ont augmenté de près de 50 % par rapport à l'année précédente

Medit Link fait la différence et a le potentiel de devenir la pierre angulaire de la dentisterie numérique

SEOUL, Corée du Sud et LONG BEACH, Californie, 16 mai 2023 /CNW/ - Medit (www.medit.com), un fournisseur de premier plan de scanners 3D intra-oraux et de solutions dentaires numériques, a annoncé aujourd'hui que le nombre d'adoption de ses scanners intra-buccaux a augmenté de 46 % au premier trimestre de 2023 par rapport au même trimestre l'an dernier.

Medit a lancé son premier scanner intra-oral sur le marché en 2018 avec Medit i500, et a depuis éliminé les obstacles sur le plan des prix en offrant des scanners à moins de la moitié du prix proposé par ses concurrents. Malgré son prix abordable, le scanner a reçu de nombreux commentaires positifs grâce à ses fonctions conviviales de haute précision. Le successeur du Medit i500, le Medit i700, a été lancé en 2021 et est rapidement devenu le scanner le plus vendu en raison de sa précision et de sa vitesse.

Voici la déclaration de GB Ko, chef de la direction de Medit, « Chez Medit, nous sommes fiers de nos scanners faciles à utiliser et précis, qui continuent d'aider les dentistes dans leur cheminement vers l'adoption des pratiques numériques. Nos scanners sont équipés des applications de Medit, qui aident à simplifier la dentisterie numérique et à la rendre plus accessible pour l'apprentissage et la pratique. »

Le logiciel de Medit offre un avantage concurrentiel clé pour ses solutions de scan intra-oral. La plateforme Medit Link de l'entreprise, qui devient la norme pour les professionnels et les laboratoires du domaine des soins dentaires, offre une vaste gamme d'applications gratuites dans le domaine des soins dentaires qui améliorent la productivité et simplifient les flux de travail. Medit Link est également très bien intégrée à d'autres plateformes, services, logiciels et matériels informatiques, offrant une solution complète pour la dentisterie numérique. Le nombre d'utilisateurs de Medit Link a également augmenté de 44 % au premier trimestre de 2023 par rapport à la même période l'an dernier.

Michael Lee, chef des technologies de Medit, a ajouté : « Le logiciel de Medit est un facteur de différenciation clé pour nos solutions de scan intra-oral. Notre plateforme est également ouverte aux développeurs qui peuvent créer des applications afin d'échanger des données avec Medit Link. C'est ainsi que Medit crée une plateforme de dentisterie numérique qui transforme l'industrie et offre des solutions novatrices à nos clients. »

Les solutions de dentisterie numérique abordables et de haute qualité de Medit ont entraîné une augmentation importante de l'adoption de ses scanners intra-oraux et de sa plateforme Medit Link. Au fur et à mesure que l'industrie évolue, Medit continuera d'offrir aux professionnels des soins dentaires et des solutions qui améliorent la productivité, simplifient les flux de travail et procurent des soins exceptionnels aux patients.

16 mai 2023

