nShift Checkout permet aux détaillants et à leurs clients d'agir pour la planète grâce à Positive Impact Delivery

Le partenariat avec allcolibri permet aux entreprises d'e-commerce d'intégrer facilement la durabilité dans leurs livraisons

LONDRES, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- nShift, le leader mondial des logiciels de gestion de la livraison et de l'expédition de colis, présente aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités de Checkout qui visent à aider les détaillants et leurs clients à soutenir les causes qui leur sont chères.

La nouvelle fonction Positive Impact Delivery permet aux détaillants en ligne de proposer des options de livraison qui incitent à faire des dons pour de bonnes causes, soutenant ainsi leurs objectifs ESG. Les détaillants peuvent choisir de l'appliquer à des méthodes de livraison spécifiques ou à l'ensemble de leurs options de livraison.

Positive Impact Delivery soutient un large éventail de causes, partout dans le monde. Elles vont de la restauration des habitats naturels à l'élimination des déchets en mer, en passant par l'amélioration de l'accès à la nutrition et à l'éducation. Dans chaque cas, les clients peuvent voir l'impact de leur don. Simultanément, les détaillants peuvent surveiller leur impact cumulatif et en rendre compte.

Cette nouvelle fonctionnalité est le fruit d'un partenariat entre nShift et allcolibri, une plateforme de solutions d'impact qui permet d'associer des milliers de petits dons afin d'induire des impacts environnementaux et sociaux majeurs.

Les badges de la solution Checkout de nShift offrent des indications visuelles supplémentaires qui incitent à faire des choix durables. Lors du checkout, les principales caractéristiques des modes de livraison sont mises en évidence à l'aide d'icônes, par exemple une feuille verte pour la durabilité. Le cerveau humain traitant les images beaucoup plus rapidement que les textes, les badges permettent aux consommateurs d'identifier en un instant les options de livraison les plus durables. En assurant un processus fluide et en diminuant le temps de réflexion de l'acheteur lors de la dernière phase du processus de checkout, les badges contribuent à augmenter le taux de conversion des clients.

Les consommateurs recherchent de plus en plus des détaillants et des boutiques en ligne qui s'engagent clairement en faveur de la durabilité. Des recherches menées par le Forum économique mondial ont montré que 70 % des clients préfèrent faire leurs achats auprès de marques dont les valeurs reflètent les leurs.

Sean Sherwin-Smith, directeur des produits Post-purchase chez nShift, déclare : « Les clients apprécient la rapidité et la commodité du e-commerce, mais ils préfèrent également acheter auprès de marques dont les valeurs sont claires. Notre nouveau partenariat avec allcolibri permet aux détaillants d'offrir à leurs clients le meilleur des deux mondes. Nous aidons les clients à s'unir en tant que communauté de la marque pour rendre le monde meilleur, tout en offrant une livraison toujours aussi fluide. »

Thomas Devilder, cofondateur d'allcolibri, ajoute : « Tout le monde veut bien faire pour notre planète, mais en fin de compte, la plupart d'entre nous échouent par manque de temps, de moyens ou de confiance. Notre partenariat avec nShift montre que les détaillants peuvent intégrer la durabilité dans l'expérience de livraison et mobiliser leurs clients en tant que moteur du changement. Cela peut potentiellement conduire à des millions d'actions positives tangibles pour notre planète ».

nShift Checkout fait partie de la suite de gestion de la livraison leader sur le marché de nShift qui fidélise les clients, réduit les coûts et augmente le chiffre d'affaires. En plus de Checkout, la suite inclut les solutions suivantes :

Ship : logiciel de gestion de livraison pour entreprise qui offre des solutions aux problèmes complexes d'impression d'étiquettes et de réservation de transporteurs

Track : technologie avancée de suivi des commandes procurant une expérience client qui fidélise les acheteurs

Returns : solution de logistique inverse, conviviale pour le consommateur, qui permet de convertir 30 % des retours en échanges grâce à un process fluide pour les acheteurs

La suite nShift s'appuie sur la plus grande bibliothèque de transporteurs du monde et sur plus de 450 intégrations avec les principales plateformes d'e-commerce, OMS, solutions ERP, solutions de warehouse management et plateformes de paiement.

En savoir plus.

À propos de nShift

nShift est le premier fournisseur mondial de solutions de gestion des livraisons dans le nuage permettant l'expédition et le retour sans friction de près d'un milliard d'envois dans 190 pays chaque année. Les logiciels de nShift sont utilisés dans le monde entier par des expéditeurs du commerce électronique, de la vente au détail, de l'industrie et des 3PL. L'entreprise a son siège à Londres et à Oslo. Elle emploie plus de 500 personnes dans ses bureaux de Suède, de Finlande, de Norvège, du Danemark, du Royaume-Uni, de Pologne, des Pays-Bas, de Belgique et de Roumanie.

