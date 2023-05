Les candidatures pour la bourse Kevin Daly de la Société canadienne de la SLA sont maintenant en cours en soutien aux étudiants canadiens touchés par la SLA





TORONTO, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec les amis et les collègues de Kevin Daly, membre de la communauté SLA, la Société canadienne de la SLA a le plaisir d'annoncer que les candidatures sont maintenant en cours pour la première année de la bourse Kevin Daly de la Société canadienne de la SLA. La bourse de 2 500 $ sera attribuée chaque année à un étudiant de niveau postsecondaire dont la vie a été touchée par la SLA. Le Kevin Daly Bursary Fund a été créé en 2023 en l'honneur de Kevin, un père et mari dévoué dont la SLA a été diagnostiquée en 2020. Incité par le courage et le dévouement de Kevin envers les autres familles touchées par la SLA, le fonds aidera un(e) étudiant(e) à atteindre son objectif d'études supérieures.



« La bourse Kevin Daly de la Société canadienne de la SLA est un témoignage du courage et du dévouement de Kevin à l'égard de la communauté SLA », déclare Tammy Moore, PDG de la Société canadienne de la SLA. « La SLA est une maladie dévastatrice qui affecte l'individu et ses proches, y compris les enfants, ce qui peut compliquer la planification de l'avenir. Grâce à ce programme, nous espérons soulager un peu le poids des familles touchées par la SLA. Nous sommes très reconnaissants de l'engagement inébranlable de Kevin envers les familles de la communauté SLA. »

La bourse est ouverte aux étudiants canadiens qui ont été acceptés dans un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada pour la période 2023-2024. Les étudiants éligibles doivent également avoir un lien étroit avec la SLA : ceux dont le(s) parent(s) ou le/la responsable légal(e) vit avec SLA, ou dont le(s) parent(s) ou le/la responsable légal(e) est décédé de cette maladie.

Les candidatures pour l'année académique 2023-2024 ouvrent le 16 mai 2023 et se terminent le 20 juin 2023 à minuit, heure de l'Est. Le formulaire de candidature est disponible sur le site Web de la Société canadienne de la SLA. Les candidatures seront examinées par un comité, composé de membres de la communauté SLA, désigné par la Société canadienne de la SLA. Une décision sera prise avant que l'année académique 2023 commence en septembre.

« Depuis mon diagnostic de SLA, j'ai témoigné comment cette maladie peut toucher une famille entière. Ayant moi-même deux filles, il était important pour moi que la bourse soutienne les jeunes pour atteindre leurs objectifs et poursuivre leurs rêves, » déclare Kevin. « Notre mission est de contribuer à rendre l'éducation supérieure plus accessible afin que tous puissent avoir la chance de réussir. »

Le Kevin Daly Bursary Fund a été créé afin de laisser un héritage durable, célébrant la vie et le caractère de Kevin. Les fonds nécessaires à cette initiative seront recueillis au cours d'une campagne de bourses d'un an, grâce à des dons gérés par la Société canadienne de la SLA et le programme d'équipe de soins de santé de TELUS. La campagne se déroulera chaque année et attribuera au moins une bourse de 2 500 $ par an. Tous les donateurs recevront un reçu de la Société canadienne de la SLA pour leur contribution. Pour en savoir plus sur le Kevin Daly Bursary Fund, visitez kevindalybursary.com .

À propos de la SLA et de la Société canadienne de la SLA

La sclérose latérale amyotrophique (SLA) est une maladie implacable et actuellement en phase terminale. Elle paralyse progressivement les personnes parce que le cerveau n'est plus capable de communiquer avec les muscles du corps que nous sommes habituellement capables de bouger à volonté. Au fil du temps, à mesure que les muscles du corps se détériorent, une personne vivant avec la SLA perd la capacité de marcher, de parler, de manger, d'avaler et, éventuellement, de respirer. Plus de 3 000 Canadiens vivent avec la SLA et environ 1 000 Canadiens sont diagnostiqués chaque année. Quatre personnes sur cinq vivants avec la SLA mourront dans les deux à cinq ans suivant le diagnostic.

La Société canadienne de la SLA s'efforce de changer ce que cela signifie de vivre avec la SLA. Ancrés et informés dans la communauté canadienne de la SLA, nous répondons au besoin urgent non satisfait de traitements qui changent la vie en investissant dans des recherches de haute qualité qui alimentera la découverte scientifique et en engageant l'industrie, en soutenant une capacité clinique accrue et en plaidant pour un accès à des traitements équitables, abordables et rapide à des thérapies éprouvées.

Répondant à un énorme besoin de connaissances, de sensibilisation et d'éducation actuelles et crédibles sur la SLA, nous donnons aux Canadiens atteints de la SLA des moyens de s'orienter dans les réalités actuelles de la SLA, d'être des consommateurs informés sur la SLA, et de plaider efficacement en faveur du changement. En Ontario, nous offrons des services communautaires directs pour aider les gens à s'orienter dans la SLA.

Fondé en 1977, nous sommes un organisme de bienfaisance enregistré qui ne reçoit aucun financement gouvernemental de base - notre travail est soutenu par de généreux donateurs qui partagent notre vision d'un avenir sans SLA.

Rejoignez la conversation et connectez-vous avec la communauté SLA en ligne. Retrouvez la Société canadienne de la SLA sur Twitter , Instagram , ou sur notre page Facebook .

