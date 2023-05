Wix s'associe à Google Ads et permet de créer et gérer des campagnes payantes directement à partir de la plateforme Wix





PARIS, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX), plateforme SaaS mondiale leader pour créer, gérer et développer une présence en ligne, annonce aujourd'hui Google Ads avec Wix qui permet de créer des annonces sur Google directement à partir de la plateforme Wix. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent simplifier la création d'annonces et, par le biais de Google Ads, attirer du trafic sur leur site et ainsi augmenter leurs conversions.

Les utilisateurs peuvent concevoir leur campagne Google Ads, notamment en personnalisant les paramètres des annonces, en créant le contenu publicitaire et en définissant un budget. La création de la campagne dans Wix permet de suivre automatiquement le trafic, les prospects et les revenus générés par celle-ci. Les suggestions de contenu et de thèmes de mots clés de Google Ads peuvent aider les utilisateurs à concevoir l'annonce la plus attrayante pour attirer les clients potentiels.

Selon le budget défini, la campagne est entièrement optimisée en fonction des thèmes de mots clés choisis. Ce budget est ainsi alloué pour toucher les clients qui recherchent précisément ce que propose l'entreprise, dans le but de favoriser les opportunités commerciales. De plus, les utilisateurs bénéficient d'un suivi précis de la conversion des annonces, intégré à leur site Web, sans avoir à configurer ce flux de données manuellement. Ils reçoivent un rapport contenant des données et les performances de la campagne, ainsi que des suggestions pour l'optimiser et obtenir de meilleurs résultats à l'avenir.

Après l'intégration de Google Workspace pour la productivité, Search Console pour la découverte et Google Business Profile pour la localisation, il manquait à nos clients communs une solution de marketing en ligne transparente", a déclaré Yuval Dvir, Directeur mondial des partenariats en ligne chez Google. "Celle-ci est désormais possible grâce au nouveau partenariat avec Google Ads, qui aide les entreprises et entrepreneurs à commercialiser leur site web et leur activité dans le cadre du flux d'achat de Wix".

"Nous nous efforçons toujours d'offrir plus d'outils aux utilisateurs de Wix afin qu'ils puissent gérer leur activité de manière globale, y compris des solutions marketing", a déclaré Kobi Gamliel, Responsable du Marketing des utilisateurs chez Wix. "La création d'une campagne peut être longue et complexe. En rendant ce processus plus fluide et plus rapide, les utilisateurs peuvent créer efficacement des campagnes pour générer du trafic par le biais de la recherche, qui est un outil clé pour augmenter la notoriété de la marque et la rentabilité de l'entreprise. Cette intégration permet aux utilisateurs de gagner du temps et d'optimiser leurs actions de marketing à partir de Wix, afin d'atteindre le bon public et développer leur activité."

Google Ads avec Wix est disponible pour les utilisateurs Premium avec un domaine connecté et un site publié. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Wix est une plateforme leader qui permet de créer, gérer et développer une présence en ligne. De créateur de site en 2006, Wix s'est rapidement développé pour devenir aujourd'hui une plateforme complète avec une performance et une sécurité de niveau professionnel ainsi qu'une infrastructure fiable.. Grâce à une large gamme de solutions eCommerce, des outils avancés de référencement et de marketing, Wix permet aux utilisateurs d'avoir un contrôle total sur leur marque, leurs données et leurs relations avec leurs clients. Grâce à l'innovation continue, le développement et la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits, Wix permet de créer une puissante présence numérique professionnelle et de donner vie à ses idées.

