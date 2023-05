Le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn est nommé « Meilleure idée qui fera changer le monde, Amérique du Nord » dans le cadre des prix World Changing Ideas de 2023 décernés par le magazine Fast Company





TORONTO et WINNIPEG, MB, le 16 mai 2023 /CNW/ - La Southern Chiefs' Organisation (SCO) et la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) sont heureuses d'annoncer que le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn a été nommé « Meilleure idée qui fera changer le monde, Amérique du Nord » dans le cadre des prix World Changing Ideas décernés par le magazine Fast Company. Ces prix récompensent des conceptions durables, des produits novateurs, des initiatives sociales audacieuses et d'autres projets créatifs qui modifient notre façon de travailler, de vivre et d'interagir avec le monde.

En avril 2022, HBC faisait don de son ancien bâtiment au centre-ville de Winnipeg à la SCO. Au même moment, les deux organisations dévoilaient ensemble le plan visionnaire de la SCO visant à transformer l'édifice en un lieu de réconciliation économique et sociale. Nommé provisoirement Wehwehneh Bahgahkinahgohn, c'est-à-dire « c'est visible », ce projet vise à transformer le bâtiment pour y inclure environ 300 logements, un service de garde, un centre de santé et de guérison, un musée et une galerie d'art, des bureaux, des commerces, des restaurants et un lieu de réflexion pour rendre hommage aux survivants des pensionnats et des externats ainsi qu'aux enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux.

Les World Changing Ideas Awards de cette année ont mis en vedette 45 lauréats, 216 finalistes et plus de 300 projets honorés issus de différents domaines, dont la santé, le climat, l'énergie et l'intelligence artificielle parmi les plus populaires. C'est à un groupe d'éditeurs et de journalistes de Fast Company qu'est revenue la tâche de choisir les gagnants et les finalistes dans un bassin de plus de 2 200 candidatures dans les catégories de l'aménagement urbain, de l'éducation, de l'environnement, de la politique, de la technologie, de la responsabilité sociale des entreprises et plus encore. Le magazine a reçu des candidatures de partout dans le monde pour les prix de 2023, de l'Italie à Singapour en passant par la Nouvelle-Zélande.

« La Southern Chiefs' Organization est heureuse que le projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn soit reconnu comme une idée qui fera changer le monde », a déclaré le grand chef de la SCO, Jerry Daniels.

« Notre relation avec la Compagnie de la Baie d'Hudson a permis au projet Wehwehneh Bahgahkinahgohn de voir le jour.

Celui-ci va permettre à un nombre incalculable de citoyens du Manitoba et du Canada de s'émanciper, en plus d'avoir une incidence positive sur leur vie. Il servira d'espace de rassemblement et de guérison pour les citoyens des Premières Nations, et il mettra en lumière la nécessité de prendre des mesures concrètes et audacieuses en vue de la réconciliation. »

« Lorsque nous avons entrepris cette démarche avec la Southern Chiefs' Organization, nous espérions qu'elle montrerait aux entreprises canadiennes la possibilité et la responsabilité que nous avons tous de faire progresser la réconciliation », a affirmé Richard Baker, gouverneur, président exécutif et chef de la direction de HBC. « Nous sommes honorés que notre projet soit récompensé et espérons que cette vitrine contribuera à tisser des liens et à provoquer des changements. »

« C'est un plaisir de voir la créativité et l'innovation qui abondent chez les lauréats de cette année », a ajouté Brendan Vaughan, rédacteur en chef de Fast Company. « Bien qu'il soit facile de se sentir découragés par l'état du monde, les entrepreneurs, les entreprises et les organismes sans but lucratif qui figurent parmi les candidats montrent le potentiel illimité qui existe pour régler les problèmes les plus urgents de la société. Nos journalistes ont mis en lumière certaines des mesures les plus passionnantes et les plus importantes prises à ce jour, du logement à l'équité en passant par la durabilité, et nous sommes impatients de voir non seulement comment ces projets évoluent, mais aussi comment ils inspirent d'autres personnes à trouver leurs propres solutions. »

À propos de la SCO

La Southern Chiefs' Organization représente 34 Premières Nations et plus de 83 000 citoyens vivant dans ce qu'on appelle maintenant le sud du Manitoba. La SCO est une organisation politique qui protège, préserve, promeut et renforce les droits inhérents, les langues, les coutumes et les traditions des peuples des Premières Nations par l'application et la mise en oeuvre de l'esprit et de l'objectif du processus d'établissement de traités.

À propos de HBC

HBC est une société de portefeuille d'investissements et d'entreprises qui se situe à l'intersection de la technologie, du commerce de détail et de l'immobilier. Elle est propriétaire majoritaire de compagnies emblématiques du commerce électronique : Saks, une destination en ligne de premier plan pour la mode de luxe, La Baie, un marché canadien de commerce électronique, et Saks OFF 5TH, un détaillant en ligne de luxe à rabais offrant les meilleures marques aux meilleurs prix. Ces entreprises ont été créées en tant que sociétés d'exploitation distinctes en 2021. En outre, HBC détient en totalité La Baie d'Hudson, la société d'exploitation des magasins traditionnels La Baie d'Hudson, de même que SFA, qui exploite les magasins Saks Fifth Avenue traditionnels, et O5, qui exploite les magasins Saks OFF 5TH.

Avec des actifs dans les principaux marchés et emplacements de choix en Amérique du Nord, HBC possède ou contrôle, entièrement ou avec des partenaires de coentreprise, environ 42 millions de pieds carrés de superficie brute de location. Propriétés et Investissements de HBC, le secteur des biens immobiliers et des investissements de la Compagnie, gère ces biens ainsi que d'autres offres immobilières, notamment par l'entremise de Streetworks Development, sa division de développement immobilier.

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la société qui compte le plus grand nombre d'années consécutives d'exploitation en Amérique du Nord. Elle a des sièges sociaux à New York et à Toronto. Pour en savoir plus, visitez le www.hbc.com/fr.

À propos des prix World Changing Ideas

World Changing Ideas est l'un des principaux programmes de prix décernés annuellement par le magazine Fast Company. Axé sur le bien-être social, il cherche à promouvoir des produits finis et des concepts audacieux qui visent à améliorer le monde. Un jury composé d'intervenants de tous les secteurs d'activité est chargé de choisir les projets gagnants, finalistes et honorés en fonction de leur faisabilité et de leur potentiel d'impact. Cherchant à récompenser l'ingéniosité et à favoriser l'innovation, Fast Company attire l'attention sur les idées porteuses de grand changement et contribue à accroître leur portée afin d'inspirer plus de gens à s'attaquer à des problèmes d'intérêt collectif.

