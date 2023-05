Le Palais des congrès de Montréal propose des expériences événementielles intelligentes en partenariat avec Swapcard





MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier de s'associer à Swapcard, plateforme d'événements et de communauté de pointe propulsée par l'intelligence artificielle. Grâce à ce nouveau partenaire technologique, le Palais offre aux organisateurs un service résolument tourné vers l'avenir, destiné à simplifier la gestion d'événement, accroître les revenus et entretenir une communauté tout au long de l'année.

Le partenariat entre le Palais des congrès et Swapcard résulte d'une volonté commune d'accompagner les promoteurs et de leur permettre de rationaliser la planification et l'exécution de leurs événements. En proposant des expériences améliorées aux visiteurs, Swapcard leur donne la possibilité de créer et d'entretenir une communauté tout au long de l'année, générant ainsi des opportunités de revenus.

Cette collaboration permettra également aux organisateurs d'événements au Palais de bénéficier d'une équipe d'assistance en tout temps, ainsi que de l'expertise et des meilleures pratiques de Swapcard, notamment en matière d'événements augmentés.

À l'heure de la normalisation du format hybride et augmenté dans l'industrie événementielle, les plateformes technologiques intégrées et simplifiées revêtent une importance capitale afin d'optimiser l'expérience des organisateurs d'événements et de leurs participants, qu'ils soient sur place ou à distance.

Une expérience globale et personnalisée

Dans l'optique de conforter son positionnement comme centre de solutions, le Palais des congrès joue la carte de Swapcard et de sa plateforme polyvalente et entièrement personnalisable. Jouissant d'un rayonnement international, Swapcard est déjà plébiscité par des promoteurs de salons d'envergure tels que Emerald ou Clarion, ainsi que par de prestigieuses entreprises à l'échelle mondiale, telles que Samsung et Siemens, sans oublier de précieuses associations provinciales, avec Aéro Montréal et l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, par exemple.

Quels que soient le marché, le type, la taille ou le format des événements (présentiel, hybride, virtuel), la plateforme technologique exclusive Swapcard, basée sur l'intelligence artificielle, couvre l'ensemble du processus d'organisation d'un événement, de l'inscription à la programmation des réunions, en passant par les conférences en ligne, les rencontres d'affaires, et plus encore.

Fournisseur officiel du World Trade Center de Dubaï depuis 2018, présent sur plusieurs continents et couvrant tous les fuseaux horaires, Swapcard constitue un allié de taille pour le Palais des congrès dans l'extension de son offre de services, afin de demeurer à la pointe des tendances événementielles.

Citations

« Nous sommes ravis de ce partenariat, qui va nous aider à atteindre notre objectif de créer un environnement engageant et interactif pour les organisateurs d'événements et les participants. En tirant parti des informations et des analyses générées par l'intelligence artificielle, nous pouvons mieux comprendre leurs besoins et leur offrir une expérience adaptée et bonifiée. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Chez Swapcard, notre mission est de favoriser le retour aux relations humaines. Nous sommes ravis que l'équipe du Palais partage notre objectif de fournir aux organisateurs une solution de pointe technologique, et nous sommes impatients d'accompagner les organisateurs à concrétiser leur vision pour offrir une expérience événementielle exceptionnelle. » - Baptiste Boulard, président-directeur général de Swapcard

À propos du Palais des congrès de Montréal

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Fort d'une équipe créative qui obtient un taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au monde, il génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour la métropole et le Québec tout en contribuant au rayonnement international de Montréal, la ville qui accueille le plus d'événements internationaux dans les Amériques. Pour en savoir plus, visitez congresmtl.com.

À propos de Swapcard

Swapcard est un leader de renom dans le domaine de la technologie événementielle, qui permet aux organisateurs de transformer leurs événements en personne, virtuels ou hybrides en moments inoubliables à l'aide d'une plateforme intuitive basée sur l'IA. En tant que partenaire officiel du Palais des congrès de Montréal, nous offrons des solutions personnalisées pour créer des expériences de réseautage et de contenu qui reflètent l'identité unique de votre événement. Nous sommes fiers de notre équipe de professionnels et de gestionnaires de projets hautement qualifiés, disponibles à tout moment pour répondre à vos besoins. Nous garantissons un service client d'exception et sommes déterminés à faire passer votre événement au niveau supérieur. Visitez Swapcard.com pour découvrir comment nous pouvons contribuer au succès de votre événement.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

16 mai 2023 à 08:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :