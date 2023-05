La conférence mondiale 2023 des utilisateurs CCH® Tagetik inTouch de Wolters Kluwer incite les leaders de la finance à « montrer la voie du changement »





La conférence mondiale présentera un nouveau groupe de réflexion sur l'entreprise durable lors du lancement de plusieurs événements régionaux dans 20 villes qui rassemblent les leaders de la finance pour collaborer sur la façon de favoriser la transformation numérique

LUCQUES, Italie, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Wolters Kluwer , leader mondial de l'information professionnelle, des solutions logicielles et des services, donnera bientôt le coup d'envoi de sa conférence annuelle mondiale des utilisateurs CCH Tagetik inTouch , qui se tiendra à Lucques, en Italie, du 23 au 25 mai. La conférence encouragera les cadres financiers à cultiver le courage, les compétences et la confiance nécessaires pour favoriser la transformation numérique dans leur entreprise et au-delà.

La conférence mondiale annuelle des utilisateurs donnera le coup d'envoi d' une série de 20 événements régionaux , qui se dérouleront de juin à novembre 2023 et qui favoriseront la connexion et l'apprentissage continus au sein de la base de clients et de l'écosystème de partenaires des solutions expertes de CCH Tagetik. La conférence mondiale des utilisateurs inTouch, qui a récemment reçu un prix Gold Stevie dans la catégorie « Cause & Green Sustainable Event », proposera cette année encore un programme riche en contenu qui reconnaît que l'ESG se hisse au sommet de l'agenda des entreprises, au même titre que la performance financière, en tant qu'indicateur clé de la viabilité à long terme et de la santé opérationnelle d'une entreprise.

Beatriz Santin, vice-présidente et responsable du marketing mondial de CCH Tagetik chez Wolters Kluwer, a déclaré :

« Avec un accès direct aux innovations produits et des expériences immersives qui suscitent la réflexion, la conférence CCH Tagetik inTouch de cette année inspirera les cadres financiers à "montrer la voie du changement" dans leurs entreprises et au-delà. C'est une période de l'année particulièrement intéressante pour nous, car nous allons accueillir notre communauté mondiale passionnée, partager les meilleures pratiques et grandir ensemble. »

L'ordre du jour de la conférence mondiale 2023 des utilisateurs inTouch, riche en contenu, comprend :

· Des conférences données par des leaders d'opinion, notamment Ralf Gärtner , vice-président principal et directeur général des solutions de performance d'entreprise pour Wolters Kluwer, et Nick Jankel, auteur respecté dans le domaine du leadership transformationnel ;

· Un nouveau groupe de réflexion sur le commerce durable, qui réunira des experts, des régulateurs, des universitaires et des chefs d'entreprise pour discuter de sujets clés tels que les réglementations et les meilleures pratiques en matière d'ESG, l'impact de la biodiversité sur les entreprises, l'économie circulaire, les défis liés à l'acquisition de talents à l'ère du développement durable, et bien plus ;

· Le coin métavers, où les participants pourront se plonger dans une expérience immersive pour apprendre comment les technologies du Web 3.0 peuvent être appliquées aux entreprises ;

· Des sessions thématiques axées sur des sujets d'actualité tels que l'analyse, la technologie et les tendances, la planification prédictive étendue, la clôture financière et la consolidation, ainsi que la fiscalité, l'ESG et les réglementations ;

· De nombreux ateliers et présentations mettant en avant des études de cas de clients de CCH Tagetik, dont Aegon Asset Management, CitizenM, Erste Group Bank, Galeries Lafayette, Generali, Hastings Deering, Rabobank, Samsung Life Insurance, Southern California Edison, et Victorinox ;

· Des visites du laboratoire de recherche et développement, qui permettront aux participants de visiter le laboratoire de CCH Tagetik hors site et d'avoir un aperçu du développement des produits en interagissant avec les développeurs de produits et les équipes de support.

La conférence 2023 des utilisateurs inTouch a suscité une réponse enthousiaste de la part de la communauté mondiale des partenaires de CCH Tagetik, avec plus de 30 entreprises sponsors, dont les principaux sponsors mondiaux Accenture, EY, et PwC. Les participants à la conférence auront également l'occasion de découvrir les dernières innovations de la plateforme CCH Tagetik, y compris les nouvelles fonctionnalités qui aident les entreprises multinationales à se préparer aux exigences de rapports du pilier 2 de l'OCDE pour 2024, facilitent la planification intégrée des activités et soutiennent la gestion des performances ESG et du développement durable .

