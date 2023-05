Expereo dévoile une marque rafraîchie reflétant l'accent mis par la société sur l'avenir mondial de la connectivité et l'accélération de la croissance





Expereo, le grand fournisseur mondial de services gérés spécialisé dans la connectivité Internet intelligente, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle identité de marque, reflétant sa stratégie redéfinie axée uniquement sur l'avenir mondial de la connectivité et sur la manière d'aider les multinationales à réussir dans le monde hyperconnecté du futur. La nouvelle apparence d'Expereo illustre l'engagement en faveur de l'innovation, ainsi que le rôle et l'objectif de la société de combler le fossé afin de rendre l'Internet meilleur pour les entreprises alors qu'elles progressent plus rapidement vers l'avenir.

Une économie mondiale dynamique basée sur les technologies de l'information et numériques accélère le rythme vers un futur hyperconnecté. Pour réussir dans cet environnement commercial en évolution rapide, l'entreprise numérique d'aujourd'hui a besoin d'un réseau d'entreprise qui soit puissant et flexible, construit pour l'avenir ? un réseau capable de relier les individus, les lieux, le Cloud et les objets, quel que soit l'endroit du monde où les entreprises exercent leurs activités.

Toutefois, une étude récemment commandée par Expereo et menée auprès de 650 directeurs informatiques dans des entreprises internationales avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions GBP, a révélé que les ambitions des entreprises d'exercer des activités à l'échelle mondiale sont contrariées par de nombreux défis liés à la technologie. L'étude, qui sortira entièrement en juin, a révélé que près de la moitié des directeurs informatiques (46 %) ont déclaré que leur organisation prévoyait de générer une croissance mondiale au cours des 12 prochains mois grâce à une expansion sur de nouveaux marchés, et que 47 % des personnes interrogées ont identifié la mise en place et la gestion d'une connectivité mondiale comme le facteur le plus critique pour garantir le succès lorsqu'il est question de cette expansion mondiale. Cependant, plus d'un tiers (37 %) ont affirmé que la mise en place effective d'une connectivité dans de nouvelles régions était l'un des défis majeurs dans leur fonction et, dans les faits, leur organisation.

Ben Elms, directeur des recettes chez Expereo, a expliqué :

« Une connectivité mondiale est essentielle à la croissance des entreprises mais, à l'évidence, de nombreuses organisations continuent de se débattre inutilement. Notre identité de marque rafraîchie et notre stratégie de mise en marché reflètent la manière dont nous voyons notre partenariat avec nos clients, nos fournisseurs et nos partenaires ? une passerelle pour faire entrer notre entreprise dans le futur et, par conséquent, aider à accélérer les activités de nos clients vers l'avenir. Cela fait plus de 19 ans que nous aidons des entreprises internationales à s'adapter à des conditions de marché dynamiques et à des tendances technologiques changeantes. Dans le monde actuel, nos connaissances et notre expérience sont plus importantes que jamais alors que les entreprises cherchent à réduire les risques liés à leur transformation numérique.

Nous espérons que notre propre parcours de croissance mondiale et de transformation rapides montre que nous comprenons les difficultés que rencontrent les entreprises, et qu'il renforce notre statut de partenaire de confiance, un partenaire qui non seulement dispose d'un ensemble complet de solutions et continue d'innover, mais aussi dont l'empreinte mondiale, l'expérience éprouvée et une approche globale axée sur les clients fait de nous un choix évident pour n'importe quelle entreprise internationale à la recherche d'une solution de connectivité Internet flexible, réactive, sécurisée et très performante. »

À propos d'Expereo

Expereo est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de réseau gérées, notamment l'Internet mondial, la technologie SD-WAN/SASE et l'Internet amélioré. Avec une portée internationale très étendue, Expereo est le partenaire de confiance de 30 % des sociétés Fortune 500. La société fait fonctionner des sites d'entreprise et gouvernementaux dans plus de 190 pays, aidant ses clients à améliorer leur productivité et à renforcer leurs réseaux et services infonuagiques avec l'agilité, la flexibilité et la valeur de Internet, avec des performances réseau optimales.

Expereo a été rachetée par Vitruvian Partners en février 2021. La société internationale de capital de croissance et de rachat a acquis une participation majoritaire dans Seven2, une société européenne de capital-investissement de premier plan.

www.expereo.com.

