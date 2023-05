BOTTICELLI, L'INQUIÉTUDE ET LA BEAUTÉ - Menarini présente à Florence sa dernière monographie d'art, dédiée au symbole de la Renaissance italienne





FLORENCE, Italie, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Artiste à succès, interprète sensible de la culture de son temps et auteur d'oeuvres d'une extraordinaire pertinence, Sandro Botticelli était un maître de la beauté. Avec ses « Vénus », il a établi, sans le savoir, un canon de perfection qui reflète étroitement celui de l'époque moderne. Pourtant, il était un personnage mystérieux et inquiétant : malgré sa réputation intemporelle, ses peintures cachent encore des mystères difficiles à dévoiler. Après 60 ans, Sandro Botticelli réintègre la collection d'art du groupe Menarini avec une monographie inédite présentée à Florence dans la salle Apollo du Palazzo Pucci en présence de l'autrice Cristina Acidini, ancienne directrice des musées d'art de Florence et aujourd'hui présidente de l'Opera di Santa Croce et d'autres prestigieuses institutions florentines.

Cette monographie nous transporte à Florence dans la seconde moitié du XVe siècle, dans la teinturerie de Mariano Filipepi, le père de Botticelli. C'est là que le jeune Sandro, fasciné par les couleurs utilisées dans l'atelier familial, entre pour la première fois en contact avec l'étude des arts. Les quelques sources disponibles qui l'ont connu présentent l'artiste comme un homme prompt à l'ironie, au sarcasme et à la moquerie, dans tout l'esprit florentin de l'époque. Son âme était tourmentée par un tempérament inquiet ; il refusa catégoriquement de se marier mais déclara un amour éternel pour Florence, ville qu'il n'abandonna jamais, à l'exception de quelques brefs voyages. Doté d'une sensibilité aiguë d'homme et d'artiste, il a consigné les changements survenus dans sa ville, des triomphes carnavalesques de Laurent de Médicis aux processions pénitentielles de Savonarole. En tant qu'artiste, il a eu la capacité unique de s'adapter aux changements de son époque, en peignant des figures tourmentées avec des couleurs plus sombres, comme la Lamentation sur le Christ mort et La sainte Trinité (Pala delle Convertite), loin de l'harmonie et de la grâce de La Naissance de Vénus et du Printemps (Primavera). Ces deux dernières oeuvres, aux innombrables variations et réinventions, ont contribué à faire de Botticelli un artiste extrêmement populaire, dont l'actualité résonne encore aujourd'hui comme un sujet d'étude moderne.

La chronologie et l'interprétation de nombreuses peintures de Botticelli, y compris les plus célèbres, suscitent donc de nombreuses controverses. En effet, les restaurations et les diagnostics sophistiqués font constamment remonter à la surface de nouveaux éléments qui suscitent des débats entre les spécialistes du secteur.

« Cet artiste extraordinaire réintègre la collection Menarini avec une deuxième monographie qui tient compte des innovations apparues au cours des 60 dernières années, grâce à la découverte de nouveaux documents et de leurs interprétations, notamment en ce qui concerne ses tableaux les plus évocateurs et les plus mystérieux. En outre, les recherches scientifiques qui ont coïncidé avec la restauration de nombreuses oeuvres de Botticelli ont enrichi notre connaissance de son style pictural raffiné et polyvalent, a déclaré Cristina Acidini. Botticelli a en effet été l'un des interprètes les plus authentiques de la culture de son époque, traduisant les profonds changements de la société florentine où il vivait, dominée d'abord par Laurent le Magnifique dans une période d'heureuse prospérité culturelle, puis par Jérôme Savonarole dans des années de réformisme religieux troublé. C'est pourquoi il est devenu le "symbole" de la Renaissance, avec toute sa splendeur et son inquiétude. »

Le volume d'art sur Botticelli vient enrichir la prestigieuse collection d'oeuvres d'art du groupe Menarini, créée en 1956 pour célébrer la beauté de l'Italie à travers les grands maîtres de la peinture italienne.

« La collection d'art Menarini vise à promouvoir les grands artistes italiens et à les partager avec les générations les plus jeunes, ont commenté Lucia et Alberto Giovanni Aleotti, actionnaires et membres du conseil d'administration de Menarini. La découverte de l'inquiétude et de l'émerveillement qui se cachent derrière les tableaux les plus remarquables de Botticelli montre à quel point l'artiste était proche du sentiment contemporain d'aujourd'hui. »

Au fil des ans, la vocation artistique du groupe Menarini s'est développée et a évolué avec le projet multimédia « Menarini Pills of Art ». Il s'agit de courtes vidéos dans lesquelles des experts révèlent des anecdotes et des particularités sur de nombreuses oeuvres présentées dans les recueils Menarini. Environ 700 vidéos ont été publiées à ce jour, pour un total de plusieurs dizaines de millions de vues. Elles sont disponibles en huit langues sur la chaîne YouTube Menarini, mise à jour chaque mois avec de nouveaux contenus. Des vidéos sur certaines des oeuvres les plus célèbres de Botticelli ont récemment été publiées, ainsi que des vidéos sur L'Adoration des mages de Léonard de Vinci, La Madone de la carrière de Mantegna et Bacchus du Caravage.

Le groupe pharmaceutique Menarini, dont le siège est à Florence, est présent dans 140 pays du monde à ce jour, avec un chiffre d'affaires de 4 155 millions d'euros et plus de 17 000 employés. Avec neuf centres de Recherche & Développement, les produits de Menarini sont présents dans les domaines de traitement les plus importants, notamment en cardiologie, en oncologie, en gastroentérologie, en pneumologie, dans les maladies infectieuses, le diabète et les produits anti-inflammatoires/analgésiques. La production pharmaceutique est réalisée dans les 18 usines du groupe, situées en Italie et à l'étranger, qui produisent plus de 577 millions de paquets de produits par an et les distribuent sur cinq continents. La production pharmaceutique de Menarini, conforme aux normes de qualité les plus élevées, apporte une contribution permanente à la santé des patients dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur www.menarini.com.

