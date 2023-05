CGTN : Fête des Mères : Un héritage d'amour entre Xi Jinping et sa mère





BEIJING, le 15 mai 2023 /CNW/ - Chaque année, le deuxième dimanche de mai, des gens du monde entier célèbrent la fête des Mères en exprimant leur amour et leur gratitude à la personne qui les a mis au monde, les a aimés et leur a prodigué des soins.

La famille est notre première école, et nos parents sont nos premiers enseignants.

Mère du président chinois, Xi Jinping, Qi Xin élève et éduque toujours les enfants avec beaucoup d'amour et de compassion.

Xi Jinping, qui a été profondément influencé par les paroles et les actes de sa mère, garde toujours à l'esprit ses conseils et n'oublie jamais ce qui a motivé ses débuts.

Les parents sont les premiers enseignants de leurs enfants

En 1939, Qi Xin, alors âgée de 15 ans, a adhéré au Parti communiste de Chine (PCC) et est devenue une fervente partisane des valeurs et des croyances de ce parti. Elle a toujours gardé à l'esprit la situation dans son ensemble et a insisté pour travailler dans la communauté. Elle a travaillé fort dans les divers postes qu'elle occupait.

« Il faut travailler, étudier et gérer tout comme il faut ». Ces mots que son mari lui a dits, Qi Xin en a fait sa devise et a cherché à les inculquer à ses enfants par ses paroles et ses gestes.

Comme le veut la tradition dans sa famille, Qi Xin a toujours mené une vie simple. Peu importe les efforts déployés pour prendre soin de sa famille pendant qu'elle travaillait, elle n'a jamais fait de compromis sur son travail. Son mode de vie et l'atmosphère familiale ont façonné les valeurs de Xi Jinping.

Au fil des ans, Xi Jinping a souligné à maintes reprises l'importance de la famille, de l'éducation familiale et de ses vertus.

Lors d'une réunion avec des représentants à l'occasion de la première Conférence nationale des familles modèles en 2016, Xi Jinping a déclaré que les parents devraient enseigner à leurs enfants par les mots et les actes, en leur transmettant à la fois des connaissances et des vertus et en mettant en pratique ce qu'ils enseignent. « Ils devraient aider leur enfant à boutonner sa veste pour la première fois de leur vie et à franchir la première étape importante de leur vie. »

Il se souvient d'avoir reçu de sa mère pendant son adolescence une simple trousse de couture, un cadeau qui lui a donné le courage de traverser une période difficile et de faire ses « premiers pas » dans la vie.

Sur la toile rugueuse du sac, Qi Win y avait cousu de fils rouges les mots « niang de xin (du coeur de ta mère) ».

« Bien faire son travail est un acte de piété »

En tant que fils, Xi Jinping essaie de passer du temps avec sa mère lorsque le temps le lui permet. Malgré un horaire de travail très chargé, il a toujours trouvé le temps d'aller se promener avec elle.

Pendant le Festival du printemps de 2001, Xi Jinping n'a pas pu se réunir avec ses parents à cause du travail. Qi Win a alors appelé son fils pour lui dire que, tant qu'il ferait de son mieux au travail, il ferait preuve de la plus grande piété filiale envers elle et son père.

« Mon fils, j'aurais des milliers de choses à te dire, mais en une phrase, j'espère que tu porteras bien ta responsabilité, aussi lourde qu'elle puisse être », a dit Qi Win au téléphone à Xi Jinping.

Ses paroles de soutien ont grandement inspiré le président à servir le public dans le but d'offrir une vie meilleure aux familles chinoises.

Alors qu'il était adolescent, Xi Jinping souhaitait « que les gens puissent manger à leur faim des repas tout de viande ». À l'âge de 60 ans, il s'est présenté comme un « serviteur du peuple » aux habitants lors de sa visite à Shibadong, un village de minorité ethnique miao situé dans la province du Hunan, au centre de la Chine.

Comme Xi Jinping l'a dit lors de la séance de clôture de la première session de la 14e Assemblée populaire nationale, la confiance que lui témoigne le peuple est sa plus grande source de motivation pour aller de l'avant et constitue une grande responsabilité qu'il est prêt à assumer.

