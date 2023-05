CGTN : Fête des mères : l'héritage de l'amour entre Xi Jinping et sa mère





BEIJING, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Chaque année, lors du deuxième dimanche de mai, les gens du monde entier célèbrent leur mère en exprimant leur amour et leur gratitude envers elle pour leur avoir donné la vie, de l'amour et des soins.

La famille est la première salle de classe du peuple, et les parents sont les premiers professeurs des enfants.

As Chinese President Xi Jinping's mother, Qi Xin always cultivates and educates children with great love and compassion.

M. Xi, qui a été profondément influencé par les paroles et les actes de Mme Qi, a toujours gardé à l'esprit les conseils de sa mère et n'a jamais oublié ses débuts.

Les parents sont les premiers professeurs des enfants

En 1939, Mme Qi, qui avait 15 ans, a rejoint le Parti communiste chinois (PCC), devenant une fervente défenseuse des valeurs et des croyances du parti. Elle a gardé la situation globale à l'esprit et a insisté sur le travail fondamental, en travaillant dur à différents postes.

« Travaillez bien, étudiez bien et gérez bien tout » ; Mme Qi considère les mots de son mari comme sa devise, et utilise ses paroles et ses actes pour influencer ses enfants.

Mme Qi a mené une vie simple, cela devenant une tradition familiale. Peu importe la difficulté de s'occuper de sa famille tout en travaillant, elle n'a jamais compromis son travail. Son style de vie et l'atmosphère familiale ont façonné les valeurs de Xi Jinping.

Au fil des ans, M. Xi a souligné à maintes reprises l'importance de la famille, de l'éducation familiale et des vertus.

Au cours d'une réunion avec des représentants de la première Conférence nationale des familles modèles en 2016, M. Xi a déclaré que les parents devraient instruire leurs enfants à travers des paroles et des actes, en leur offrant à la fois des connaissances et des vertus et en pratiquant ce qu'ils enseignaient. « Ils devraient aider leurs enfants à boutonner le premier bouton de leur vie et faire leur premier pas sur l'échelle de la vie. »

Dans son adolescence, M. Xi a reçu un simple kit de couture de la part de sa mère - un cadeau qui lui donnerait le courage de survivre à une période difficile et franchir « la première étape de la vie. »

Sur le tissu grossier du sac, Mme Qi a utilisé du fil rouge pour coudre les mots « niang de xin » (le coeur de la mère).

« Bien faire ton travail est la plus grande des piétés »

En tant que fils dévoué, M. Xi a toujours essayé de passer du temps avec sa mère dès que possible. Malgré un emploi du temps chargé, il a toujours trouvé le temps de se promener avec elle.

Lorsque M. Xi n'a pas pu être présent auprès de ses parents à cause du travail pendant le Festival du printemps en 2001, Mme Qi a appelé son fils en disant que tant qu'il ferait de son mieux pour accomplir son travail, il ferait preuve de la plus grande piété filiale envers elle et son père.

« Fils, j'ai des milliers de mots pour toi, mais en une phrase, j'espère que tu porteras bien ta responsabilité, aussi lourde qu'elle puisse être », a dit Mme Qi au téléphone.

Ses paroles de soutien ont grandement inspiré Xi Jinping à se mettre au service de la population, afin que les familles chinoises aient des conditions de vie décentes.

Quand il était adolescent, le souhait de M. Xi était que « le peuple puisse profiter de repas complets de viande. » À l'âge de 60 ans, il s'est présenté comme un « serviteur du peuple » lorsqu'il a rendu visite aux villageois de Shibadong, un village de la minorité ethnique Miao dans la province de Hunan, en Chine centrale.

Comme M. Xi l'a annoncé lors de la réunion de clôture de la première session du 14ème Congrès populaire national, la confiance du peuple est sa plus grande motivation pour continuer d'avancer, ainsi qu'une grande responsabilité qu'il assume.

16 mai 2023 à 07:05

