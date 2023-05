/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le projet de Centre de la culture et des arts de Kahnawà:ke/





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, procédera à une annonce concernant le projet de Centre de la culture et des arts de Kahnawà:ke. Il sera accompagné de la grande chef Kahnawake, Mme Kahsennenhawe Sky-Deer et la directrice générale du Kanien'kehá:ka Onkwawén:na Raotitióhkwa Centre linguistique et culturel, Mme Lisa Phillips.

Cet événement aura lieu :

Date : 16 mai 2023



Heure : 12 h 30



Lieu : Peacekeepers de Kahnawake*

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected].

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

16 mai 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :