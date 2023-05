Lancement officiel de Fig, une compagnie de la Banque Fairstone : une nouvelle ère de prêts numériques pour les Canadiennes et les Canadiens





Fig offre une expérience de prêt conviviale et entièrement numérique,

ce qui simplifie l'emprunt et le rend plus accessible pour les Canadiennes et les Canadiens

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - La Banque Fairstone du Canada et sa filiale en propriété exclusive, la Financière Fairstone Inc. (ci-après collectivement «?Fairstone?») sont fières d'annoncer le dernier ajout à l'offre croissante des produits de l'entreprise avec le lancement de la Financière Fig («?Fig?»), une plateforme de prêt entièrement numérique.

«?Nous sommes heureux d'introduire Fig sur le marché. Avec la plateforme de prêt entièrement numérique de Fig, Fairstone poursuit son engagement de permettre à un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens d'accéder au crédit dont ils ont besoin et qu'ils souhaitent avoir. Au-delà des prêts numériques, le lancement de Fig continue d'élargir la gamme complète de produits offerts par Fairstone aux clients de premier ordre et de quasi premier ordre?», a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de Fairstone. «?En fusionnant la vaste expérience en matière de prêt au Canada de Fairstone avec l'agilité d'une jeune entreprise en démarrage, Fig offrira aux emprunteurs la commodité et la crédibilité qu'ils recherchent.?»

Fig est une entreprise reposant sur les interfaces de programmation d'applications offrant deux solutions complémentaires : Fig prête et Fig prolonge. Fig prête permet aux partenaires qui n'ont pas de capacités de prêt d'intégrer facilement les prêts remboursables par versements à leur expérience existante de produits. Fig prolonge donnera aux partenaires qui offrent déjà des prêts la possibilité d'élargir leurs offres de crédit. Pour les consommateurs, la plateforme numérique de Fig simplifie le processus d'emprunt, ce qui leur permet de demander et d'être approuvés pour des prêts en quelques minutes, tout en profitant d'une garantie fondée sur l'expérience de Fairstone sur le marché.

«?Chez Fig, nous concentrons nos efforts sur une nouvelle ère de prêts, en offrant nos produits dans les moments et aux endroits où les emprunteurs en ont le plus besoin?», ajoute François Côté, chef de la direction de Fig. «?Offrir une expérience de prêt entièrement numérique nous permet de simplifier un processus auparavant complexe en un processus qui peut être terminé en quelques minutes. Grâce à un accès sécurisé au crédit qui peut maintenant être réalisé en quelques clics, les clients peuvent recevoir en toute confiance les fonds dont ils ont besoin dans le confort de leur maison.?»

Fig a collaboré avec Borrowell, l'une des principales sociétés canadiennes de formation sur le crédit et le marché financier qui compte plus de 2,5 millions de membres, à titre de partenaire stratégique de lancement. Grâce à Borrowell marketplace, les membres ayant une excellente cote de crédit ont accès aux prêts personnels instantanés de Fig assortis d'estimations de prêts garantis.

«?La présence de Fig sur notre marché permet à Borrowell de servir encore plus de Canadiennes et de Canadiens qui ont besoin de crédit. Borrowell est le premier marché financier au Canada à offrir un produit de prêt qui permet au consommateur de voir son taux d'intérêt garanti, son montant et sa durée de remboursement avant même de présenter une demande, créant ainsi un processus d'emprunt accessible et transparent?», a déclaré Simon Wise, vice-président chargé du revenu à Borrowell.

Le développement de Fig est appuyé par Fairstone et Koru, un studio de capital de risque pionnier appartenant au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario. Cette collaboration a donné naissance à une entreprise unique qui se consacre à transformer l'ensemble du paysage du crédit au Canada.

Vous souhaitez établir un partenariat avec Fig? Écrivez à l'adresse [email protected] .

À propos de l'entreprise

La Banque Fairstone du Canada («?Banque Fairstone?») et sa filiale, la Financière Fairstone Inc. («?Fairstone?»), forment un chef de file offrant des prêts à la consommation. La Banque Fairstone et la Financière Fairstone proposent des services financiers novateurs qui permettent aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'atteindre leurs objectifs. Conjointement, la Banque Fairstone et ses filiales offrent des cartes de crédit et des programmes de récompenses, du financement aux points de vente par l'intermédiaire de commerçants partenaires, du financement automobile par l'entremise de concessionnaires, ainsi que des prêts personnels et des hypothèques garantis et non garantis, tant en ligne que dans plus de 245 succursales de la Financière Fairstone d'un océan à l'autre. Établies au Canada depuis longtemps, la Banque Fairstone et la Financière Fairstone s'engagent à améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes grâce à des solutions financières accessibles et axées sur la création de valeur.

Pour en savoir plus : www.Fairstone.ca et www.BanqueFairstone.ca .

À propos de Fig

Fig est un prêteur numérique novateur visant à simplifier la marche à suivre des Canadiennes et Canadiens en matière d'emprunt. Grâce à une plateforme en ligne conviviale, les demandes de prêt et les approbations peuvent être traitées en quelques minutes seulement, rendant ainsi l'expérience de prêt plus efficace et plus accessible pour les consommateurs canadiens. Forte de l'appui de la Banque Fairstone, qui jouit d'une excellente réputation, Fig se trouve en position unique pour combiner les avantages d'une vaste expérience en matière de prêt, et l'agilité d'une entreprise en démarrage. Ce profil permet à l'entreprise de répondre efficacement aux besoins de crédit des Canadiennes et Canadiens issus de diverses situations financières.

Pour en savoir plus : www.Fig.ca .

SOURCE Financière Fairstone Inc.

16 mai 2023 à 06:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :