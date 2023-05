De puissants mineurs ASIC 3 nm relancent le marché de la cryptographie





COPENHAGUE, Danemark, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le marché mondial quelque peu stagnant de la crypto-extraction a reçu un nouveau souffle depuis le récent lancement des Bitmanu mineurs. Cette jeune entreprise technologique a attiré l'attention depuis son arrivée, grâce à une suite de mineurs ASIC 3 nm qui peuvent exploiter Bitcoin, Litecoin, Dash et Monero avec une rentabilité inégalée.

Alimentées par des puces ASIC de 3 nm, Bitmanu les plateformes minières offrent des améliorations significatives par rapport à d'autres produits en termes de performances améliorées, de consommation d'énergie réduite, de configuration système simplifiée, etc. Plus important encore, lors de la conception de ses mineurs BM 1, BM 2 et BM Pro, Bitmanu a fortement insisté sur la livraison de produits avec des taux de hachage qui n'ont jamais été livrés par aucun autre produit.

· BM1 : Bitcoin 760 TH/s, Litecoin 80 GH/s, Dash 15 TH/s, Monero 6 MH/s

· BM2 : Bitcoin 1220 TH/s, Litecoin 128 GH/s, Dash 25 TH/s, Monero 10 MH/s

· BM Pro : Bitcoin 3900 TH/s, Litecoin 400 GH/s, Dash 75 TH/s, Monero 32 MH/s

En raison de ces taux de hachage, la puissance de traitement des mineurs Bitmanu est inégalée sur le marché actuel. De plus, de manière assez surprenante, BM 1, BM 2 et BM Pro ont des consommations électriques modérées de 650 W, 850 W et 2 200 W respectivement. Naturellement, en combinant ces deux facteurs clés, Bitmanu a pu porter la rentabilité minière à un niveau qui peut sembler trop beau à croire. De nombreux utilisateurs de Bitmanu affirment qu'il leur a fallu moins d'un mois pour récupérer entièrement leur investissement. Après cela, leurs bénéfices mensuels étaient tout simplement époustouflants.

· BM1 : Bitcoin $1 500, Litecoin $2 000, Dash $5 000, Monero $3 800

· BM2 : Bitcoin $2 400, Litecoin $3 200, Dash $9 000, Monero $6 400

· BM Pro : Bitcoin $7 000, Litecoin $9 500, Dash $27 000, Monero $20 000

Il est important de noter ici que Bitmanu n'est pas seulement une rentabilité minière exorbitante. Ils sont également la première entreprise à concevoir du matériel minier pour les gens ordinaires sans aucune connaissance ou expérience spécialisée de l'industrie.

Pour en savoir plus sur Bitmanu, rendez-vous sur https://bitmanu.com/

À propos de Bitmanu : Bitmanu est une société de fabrication créée, détenue et gérée par une équipe d'investisseurs et d'experts reconnus de l'industrie de la cryptographie qui se consacrent à apporter les avantages des dernières innovations technologiques au public. La société propose une gamme étonnante de crypto-mineurs qui offrent un retour sur investissement ultra-rapide et peuvent être configurés et utilisés par tous, quelles que soient leur expérience et leurs connaissances.

