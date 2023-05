AOP Health félicite la FROM pour son excellent travail scientifique dans le domaine des néoplasmes myéloprolifératifs





La Fondazione per la Ricerca dell'Ospedale di Bergamo (FROM) a annoncé la publication des derniers résultats de l'étude LOW-PV dans la NEJM Evidence.

Les résultats mettent en évidence un changement de paradigme dans le traitement des patients atteints de polycythémie vraie, un type rare de cancer du sang. AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) félicite le professeur Tiziano Barbui et son équipe pour ce succès et se réjouit d'avoir contribué à l'important travail de la FROM en tant que partenaire de recherche fiable.

En savoir plus sur l'étude et ses résultats ici.

À propos d'AOP Health

Le groupe AOP Health comprend plusieurs sociétés, dont AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, basée à Vienne, en Autriche (« AOP Health »). Le groupe AOP Health est le pionnier européen des thérapies intégrées pour les maladies rares et en soins intensifs. Au cours des 25 dernières années, le groupe est devenu un fournisseur reconnu de solutions thérapeutiques intégrées opérant depuis son siège à Vienne, ses filiales et bureaux dans toute l'Europe et le Moyen-Orient, ainsi que par l'intermédiaire de partenaires dans le monde entier. Le slogan « Needs. Science. Trust. » résume le fondement du succès du groupe : instaurer la confiance par un niveau d'investissement constamment élevé en recherche et développement et une orientation très cohérente et pragmatique vers les besoins de toutes les parties prenantes, notamment les patients et leurs familles ainsi que les professionnels de santé qui les soignent.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 mai 2023 à 06:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :