Avis aux médias - Conférence de presse du syndicat des Teamsters et des représentants de l'industrie pour déclarer un état de crise dans le secteur du camionnage au Canada





OTTAWA, ON, le 16 mai 2023 /CNW/ - Teamsters Canada, le plus gros syndicat du secteur du camionnage au pays, ainsi que des représentants de l'industrie et des employeurs, tiendront une conférence de presse le mardi 16 mai pour déclarer un état de crise dans le secteur du camionnage au Canada.

Cela survient alors que Chauffeur inc, un stratagème d'évitement fiscal et d'abus de main-d'oeuvre, continue de faire mal aux camionneurs et entreprises légitimes, en plus de coûter aux gouvernements des milliards en recettes fiscales perdues.

QUOI: Conférence de presse QUAND: Mardi 16 mai à 13h30 OÙ : Colline du Parlement, Édifice de l'Ouest, Salle de conférences de presse 135-B QUI : François Laporte, président, Teamsters Canada

Stephen Laskowski, président, Alliance canadienne du camionnage

Marc Cadieux, président, Association du camionnage du Québec

Claude Robert, président, Groupe Robert Transport

Scott Tilley, président, Tandet Group of Companies

John McCann, directeur du transport et des camions-citernes, Teamsters Canada POURQUOI : Déclarer un état de crise dans le secteur du camionnage au Canada, exiger des actions du gouvernement

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses, qui aura lieu sur place et via Zoom. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus grand syndicat du transport et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est aussi le plus grand syndicat du secteur privé sous réglementation fédérale. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator, de Groupe Robert Transport, d'innombrables autres entreprises de camionnage, et plus encore. Ils sont affiliés à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

L'Alliance canadienne du camionnage est une fédération d'associations provinciales de camionnage, représentant plus de 4 500 entreprises de camionnage à travers le pays.

L'Association du camionnage du Québec représente plus de 500 entreprises de camionnage de la province.

Christopher Monette

Directeur des affaires publiques

Teamsters Canada

514 226-6002

[email protected]

Marco Beghetto

Vice-président, Communications et médias

Alliance du camionnage du Canada

416 249-7401, ext 238

[email protected]

Julien Archambault

Directeur, Affaires politiques et communications

Association du camionnage du Québec

514 415-9680

[email protected]

16 mai 2023 à 06:00

