Grève de signatures : les membres du syndicat de La Presse dénoncent le blocage des négociations

MONTRÉAL, le 16 mai 2023 /CNW/ - Les membres du Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse-CSN effectuent une grève de signatures, aujourd'hui, retirant leur nom du haut de leurs articles afin d'exprimer leur mécontentement envers la direction du journal. Dans des négociations qui s'étirent, celle-ci refuse de répondre à leurs préoccupations tout en exigeant des reculs concernant leurs conditions d'emploi et en maintenant des pratiques salariales discriminatoires envers les femmes.

Dans une campagne lancée ce matin sur les médias sociaux, les employé-es du quotidien montréalais expliquent leur geste. Leurs salaires n'ont pratiquement pas été augmentés depuis près de dix ans, notamment en raison de la crise ayant affecté la presse écrite. Ils sont sans contrat de travail depuis près d'un an et demi.

À la table de négociation, les discussions sont loin de satisfaire la partie syndicale. Sans considérer les préoccupations des salarié-es, les membres de la direction exigent de la partie syndicale qu'elle accepte que l'employeur puisse négocier de gré à gré avec ses employé-es et établisse les conditions de rémunération de ceux-ci sans avoir à se préoccuper d'une grille salariale convenue à la table de négociation.

Pour hommes seulement

En cours de négociation, la direction de La Presse a également admis, après enquête de la partie syndicale, qu'une douzaine de journalistes, chroniqueuses et chroniqueurs avaient droit à des «?primes de notoriété?» dépassant les salaires prévus à la convention collective, et donc en violation de celle-ci.

Or, il appert que la totalité de ces chroniqueurs et journalistes sont des hommes et que cette pratique, maintenue dans le secret, perdure depuis des dizaines d'années.

«?En négociation, une partie ne peut pas exiger une concession aussi énorme tout en refusant de considérer les demandes des employé-es. Encore moins sur un sujet aussi explosif et révoltant que ces primes de notoriété, pour hommes seulement, distribuées en cachette?», tranche la présidente du STIP-CSN, Janie Gosselin.

Ingérence patronale et entrave à la négociation

Une plainte a par ailleurs été déposée, en février dernier, auprès du Tribunal administratif du travail (TAT), pour ingérence patronale et entrave à la négociation.

Les récriminations du syndicat de La Presse visent particulièrement le président de La Presse, Pierre-Elliott Levasseur. En pleine rencontre de début d'année avec les employé-es, une pratique pourtant usuelle, M. Levasseur a pris tout le monde par surprise en annonçant fièrement une aide ponctuelle pour affronter la hausse du coût de la vie.

Or, ce «?bonus?», octroyé dans les jours suivants, n'a jamais même été évoqué à la table de négociation, ce qui contrevient directement à l'article 12 du Code du travail en matière d'ingérence patronale et d'entrave à la négociation, plaide le syndicat.

«?Les journalistes et autres employé-es de La Presse sont tannés du manque de transparence de la part de la direction qui agit dans le plus grand des secrets, qui refuse de dévoiler les salaires de la haute direction et qui maintient des pratiques totalement discriminatoires envers des journalistes et chroniqueuses d'aussi grand talent et d'une notoriété tout aussi énorme?», d'ajouter Janie Gosselin.

Dans une lettre signée par les huit membres du comité exécutif du STIP-CSN, les membres du conseil d'administration de La Presse ont tous été informés de la situation déplorable qui prévaut actuellement. À deux reprises, ils ont refusé de rencontrer les représentantes et les représentants syndicaux au sujet de cette détérioration des conditions de travail. La transparence de la part de la haute direction dans la gestion du quotidien, devenu OBNL depuis quelques années, figure parmi les priorités des 200 journalistes, chroniqueuses et chroniqueurs, caricaturiste, photographes-vidéastes, pupitreurs et pupitreuses, réviseurs et réviseuses, recherchistes, chefs de division et graphistes.

Le Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse-CSN est affilié à la Fédération nationale des communications et de la culture, qui regroupe 6000 membres dans 80 syndicats oeuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN qui réunit 330?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

16 mai 2023

