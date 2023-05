Sondage Ipsos : Vingt-trois pour cent des Canadiens dépendent maintenant des organismes de bienfaisance pour répondre à leurs besoins essentiels





TORONTO, 16 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon, la plus grande plateforme de dons et de collecte de fonds en ligne au pays, a publié les résultats d'un nouveau sondage Ipsos qui révèle que 23 % des Canadiens font actuellement appel à des services de bienfaisance pour répondre à des besoins essentiels comme se nourrir, se vêtir ou se loger; on s'attend à ce que ce pourcentage passe à 26 % d'ici six mois. Le nombre alarmant de Canadiens qui s'attendent à se tourner vers les organismes de bienfaisance représente une augmentation de quatre points depuis l'automne dernier. Le sondage révèle également que parmi les Canadiens qui s'attendent à utiliser ces services essentiels au cours des six prochains mois, 62 % d'entre eux indiquent ne pas pouvoir faire face à la hausse du coût de la vie, ce qui oblige les organismes de bienfaisance à faire face à de nouvelles contraintes sans précédent sur leurs activités et la pression pour répondre à la demande croissante.



Résultats clés du sondage Ipsos

Les femmes (27 %) sont nettement plus susceptibles de dire qu'elles auront besoin de services caritatifs pour s'en sortir, soit une hausse de 9 points par rapport à l'automne 2022, tandis que les hommes sont légèrement moins susceptibles d'avoir besoin d'aide (25 %, -2 %).

Beaucoup plus de Canadiens âgés de 18 à 34 ans (38 %, +3 %) et de 35 à 54 ans (30 %, +4 %) sont susceptibles d'avoir besoin de services caritatifs dans un proche avenir que ceux âgés de 55 ans et plus (14 %, +4 %).

Les Canadiens dont le revenu du ménage est inférieur à 40?000 $ par an (46 %) sont ceux qui en ont le plus besoin; une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à l'automne 2022, tandis que ceux qui gagnent de 40?000 $ à 60?000 $ (18 %, -9 %) sont moins susceptibles de dépendre de ces services.

Trois parents sur dix (29 %, +2 %) s'attendent à avoir accès à des services caritatifs au cours de l'année à venir.

Les Canadiens qui disent être les plus susceptibles d'avoir besoin d'accéder à des services de bienfaisance sont incapables de travailler en raison d'une maladie mentale ou physique (59 %), occupent plusieurs emplois à temps partiel (43 %) ou sont actuellement à la recherche d'un emploi (40 %).

Les autres personnes susceptibles d'accéder à des services de bienfaisance sont confrontées à une dépendance (8 %), fuient la violence domestique (7 %) ou disent avoir besoin de ces services pour une autre raison (15 %).



« Ces chiffres sont saisissants et surprenants, a déclaré Duke Chang, président et chef de la direction de CanaDon. En raison de l'inflation soutenue et des pressions économiques, les Canadiens éprouvent des difficultés et se tournent vers les organismes de bienfaisance en nombre jamais vu auparavant. L'appel à l'action découlant de ces nouvelles données est clair : nous devons nous unir pour nous assurer que les organismes de bienfaisance disposent du financement et des bénévoles nécessaires pour répondre à l'énorme augmentation de la demande de services, et que des solutions à long terme sont désespérément nécessaires. Alors que les organismes de bienfaisance doivent répondre avec rapidité et agilité aux nouvelles demandes, le gouvernement doit adopter des politiques stratégiques, à long terme et ciblées pour aider les Canadiens à sortir de la pauvreté.

Résultats régionaux du sondage Ipsos

À l'échelle régionale, la demande de services de bienfaisance pour répondre aux besoins essentiels a augmenté en Ontario (32 %, +14 %) et en Colombie-Britannique (21 %, +3 %), mais a chuté en Alberta (27 %, -3 %), en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, au Manitoba (25 %, -2 %), au Québec (22 %, -4 %) et au Canada atlantique (20 %, -5 %).



Selon le Rapport sur les dons 2023 publié le mois dernier, plus de 30 % des organismes de bienfaisance déclarent des revenus inférieurs aux niveaux d'avant la pandémie et 57 % des organismes de bienfaisance déclarent qu'ils ne sont pas en mesure de répondre aux niveaux actuels de la demande.

Ce que disent les organismes de bienfaisance



« Au début de la pandémie, de nombreuses banques alimentaires ont connu une augmentation de la demande qui a été satisfaite par un élan de générosité, explique Kirstin Beardsley, cheffe de la direction de Banques alimentaires Canada. Aujourd'hui, cependant, les banques alimentaires canadiennes connaissent une demande encore plus élevée de services qui dépasse de loin les dons. De nouveaux clients se tournent vers les banques alimentaires pour la toute première fois, y compris les personnes âgées, les enfants, les Canadiens à revenu unique ou ceux qui occupent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. »

« Ces nouveaux chiffres mettent en évidence la pauvreté liée au genre au Canada, une réalité à laquelle de nombreuses mères célibataires, femmes handicapées et autres personnes marginalisées sont confrontées en raison d'importants obstacles économiques, a pour sa part déclaré Paulette Senior, présidente et cheffe de la direction de la Fondation canadienne des femmes. Cette situation limite les options, maintient les femmes et les personnes de diverses identités de genre piégées dans des situations dangereuses et exacerbe toutes les inégalités entre les sexes. Le gouvernement, les organismes sans but lucratif, les lieux de travail et les philanthropes doivent travailler en tandem pour inverser la tendance de la pauvreté sexiste, qui nuit à plus de la moitié de la population et se répercute sur les familles et les communautés. »

Pour en apprendre plus sur les nombreuses manières dont les Canadiens peuvent soutenir les organismes de bienfaisance, rendez-vous à CanaDon .

Au sujet du sondage Ipsos

Voici quelques-unes des conclusions d'un sondage Ipsos réalisé entre le 25 et le 26 avril 2023 pour le compte de CanaDon.org. Pour ce sondage, un échantillon de 1000 Canadiens âgés d'au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les données démographiques afin de s'assurer que la composition de l'échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et de fournir des résultats destinés à se rapprocher de l'univers de l'échantillon. La précision des sondages en ligne d'Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens âgés de 18 ans et plus avaient été interrogés. L'intervalle de crédibilité sera plus grand parmi les sous-ensembles de la population. Toutes les enquêtes par sondage et les sondages peuvent être sujets à d'autres sources d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

Au sujet de CanaDon

CanaDon est un organisme de bienfaisance qui fait avancer la philanthropie grâce à la technologie. Pour les Canadiens, elle administre CanaDon.org , une destination sûre et fiable pour découvrir et soutenir tous les organismes de bienfaisance au Canada, et S'unir pour changer , où les Canadiens peuvent découvrir certaines causes et soutenir facilement le travail collectif des organismes de bienfaisance qui abordent les causes qui leur tiennent à coeur. CanaDon développe aussi une technologie abordable pour la collecte de fonds, utilisée par plus de 26?000 organismes de bienfaisance, en plus d'offrir une formation et une éducation gratuites afin que, quelle que soit leur taille, tous les organismes de bienfaisance puissent augmenter leur impact et réussir à l'ère numérique. Depuis l'an 2000, plus de 3,8 millions de Canadiens ont versé plus de 2,5 milliards de dollars par l'entremise de CanaDon. Contactez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

