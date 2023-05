Des investissements importants stimulent la croissance du marché de Salesforce en France





La concurrence entre les prestataires de services devrait être féroce car le marché de Salesforce en France continue de croître, stimulé par un volume élevé de fusions et d'acquisitions et l'arrivée de nouveaux acteurs, selon un nouveau rapport de recherche publié aujourd'hui par Information Services Group (ISG) (Nasdaq : III), l'un des principaux cabinets mondiaux de recherche et de conseil en technologie.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm Salesforce Ecosystem Partners pour la France constate que les dépenses en services cloud dans le pays ont augmenté de 30 % entre 2021 et 2022. En réponse à cette demande croissante, Salesforce a annoncé un plan de 3,5 milliards de dollars pour développer davantage son marché en France au cours des cinq prochaines années. Elle a ouvert des centres de R&D à Paris et à Grenoble, acquis 14 partenaires Salesforce qui sont des entreprises françaises ou qui opèrent en France, et continue d'étendre son réseau de partenaires locaux.

Le rapport prévoit une augmentation de la demande des entreprises pour les services de mise en oeuvre et d'intégration de Salesforce, ce qui favorisera l'adoption et l'utilisation des solutions Salesforce dans le nuage et des outils périphériques.

Selon le rapport d'ISG, les entreprises de taille moyenne en France préfèrent les fournisseurs de services locaux ou les sociétés spécialisées qui sont facilement joignables et peuvent déployer rapidement des solutions Salesforce telles que Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud, MuleSoft et Tableau analytics. Les grandes entreprises qui sont basées en France mais qui ont des opérations mondiales préfèrent s'associer à des fournisseurs mondiaux qui peuvent prendre en charge les déploiements non seulement en France mais aussi dans d'autres régions.

"La plupart des entreprises françaises ont des activités de commerce électronique qui s'étendent au-delà des frontières du pays", déclare Lyonel Roüast, président d'ISG SEMEA, basé à Paris. "Les fournisseurs doivent être en mesure de mettre en oeuvre des projets Salesforce multinationaux et multilingues.

Les grands fournisseurs de services investissent dans des solutions verticales afin de tirer parti de leur connaissance du secteur, tandis que les petits fournisseurs sont toujours à la traîne dans l'adoption de solutions spécifiques au secteur, selon le rapport d'ISG. Le marché français est stimulé par les solutions industrielles en nuage qui peuvent être mises en oeuvre relativement rapidement et facilement.

Les fournisseurs de services en France identifient les besoins uniques des entreprises en matière de services d'applications gérées et lancent de multiples solutions et plates-formes dédiées pour répondre à ces besoins, selon ISG. Ces fournisseurs automatisent leurs nuages spécifiques à l'industrie afin qu'ils puissent être déployés avec seulement une personnalisation mineure pour les entreprises de nuages spécifiques à l'industrie.

"Salesforce continue de verticaliser ses offres ", déclare Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial, ISG Provider Lens Research. "Il est essentiel pour les entreprises de trouver un fournisseur qui excelle dans la mise en oeuvre de clouds industriels.

Le rapport examine également les préoccupations croissantes concernant les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et la manière dont le Net Zero Cloud de Salesforce aide les entreprises à y répondre.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm Salesforce Ecosystem Partners pour la France évalue les capacités de 32 fournisseurs à travers six quadrants : Services de mise en oeuvre et d'intégration multicloud pour les grandes entreprises, Services de mise en oeuvre pour les Clouds de base Midmarket, Services de mise en oeuvre pour l'automatisation du marketing Midmarket, Services d'applications gérées pour les grandes entreprises, Services d'applications gérées pour le Midmarket et Services de mise en oeuvre pour les Clouds sectoriels.

Le rapport désigne Capgemini, Cognizant et Comforth Easyfront comme leaders dans quatre quadrants chacun, tandis qu'Atos, Cloudity, Niji et Viseo sont désignés comme leaders dans trois quadrants chacun. Le rapport désigne CGI, Deloitte Digital et Devoteam comme leaders dans deux quadrants chacun, tandis qu'Infosys, Persistent Systems et VO2 Group sont désignés comme leaders dans un quadrant chacun.

En outre, OSF Digital et Wipro sont nommées "Rising Stars" - des entreprises au "portefeuille prometteur" et au "potentiel d'avenir élevé" selon la définition de l'ISG - dans deux quadrants chacune, tandis qu'Infosys et Levana sont nommées "Rising Stars" dans un quadrant chacune.

Des versions personnalisées du rapport sont disponibles auprès de Cloudity et Cognizant.

Le rapport 2023 ISG Provider Lenstm Salesforce Ecosystem Partners pour la France est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique sur cette page web.

