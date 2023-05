Introduction de la prochaine évolution du système d'attelage automatique KKS de JOST : le connecteur KKS-U





En avril 2021, JOST a présenté le système révolutionnaire d'attelage automatique KKS. Ce système permet au conducteur d'atteler et de dételer le semi-remorque via une télécommande - automatiquement, en toute sécurité et rapidement. Le chauffeur n'est plus obligé de quitter sa cabine, de descendre le train d'atterrissage, ni de connecter manuellement le câble spiralé ou les connexions d'air et de frein. Aujourd'hui, JOST présente la nouvelle évolution du système d'attelage KKS : le connecteur KKS-U qui peut être rétrofité sur les remorques existantes déjà en service sur les routes de la planète.

Atteler et dételer une remorque reste une opération longue, coûteuse et dangereuse. Le chauffeur de camion doit être conscient de nombreuses choses à la fois, dont chacune prend du temps et présente un risque pour la santé et la sécurité. En tant que leader mondial du marché des sellettes d'attelage et des trains d'atterrissage, JOST propose une solution intelligente pour l'avenir de l'attelage avec son système d'attelage automatique KKS. La sellette d'attelage KKS 42, le train d'atterrissage électrique Modul E-Drive, le système d'attelage à capteurs, les trois capteurs, le système de lubrification automatique LubeTronic, la télécommande KKS et le connecteur KKS certifié ISO 13044-2 forment un système innovant pour le processus d'attelage.

Le connecteur KKS-U peut être rétrofité sur les remorques existantes

Jusqu'à présent, KKS était une solution pour les flottes mixtes et les nouvelles remorques. JOST a depuis perfectionné son système et lance maintenant le nouveau connecteur KKS-U sur le marché. Installé sous la remorque, le système d'attelage KKS-U est une variante d'installation alternative qui permet aux opérateurs de flotte d'équiper facilement les remorques existantes avec le KKS. Il établit toutes les connexions mécaniques, électriques et pneumatiques entre le camion et la remorque, rendant superflus les câbles spiralés fragiles pour l'air, l'électricité et l'ABS/EBS.

Le KKS-U se compose essentiellement de trois parties : le bloc en V standard fiable, compatible avec les composants de demain en conformité avec la norme ISO 13044-2, le ressort en acier et la boîte à câbles. Le bloc en V nouvellement conçu abrite le connecteur KKS familier à l'intérieur. Il est fixé au pivot d'attelage JOST de haute qualité et tourne autour de celui-ci dans les virages. Le ressort en acier enveloppe les conduites d'alimentation pour l'air, les freins et l'électricité de manière sûre et fiable. Les câbles d'alimentation sont rangés en toute sécurité dans la boîte à câbles KKS et sont enveloppées dans le ressort en acier dans les virages.

« Le connecteur KKS-U est une solution unique pour toutes les remorques déjà en service. Grâce à une installation particulièrement simple, elles peuvent être dotées sans effort du système KKS. Aucune modification du châssis de la remorque n'est nécessaire », a déclaré Andreas Jakubin, chef de produit KKS. « Ainsi, le KKS-U contribue à des économies supplémentaires de temps et d'argent tout en prévenant les accidents. »

Avantages du système KKS : plus d'efficacité et de sécurité pour les chauffeurs routiers

L'utilisation du système d'attelage automatique KKS peut réduire de jusqu'à 50 % le temps nécessaire pour changer une remorque, car il n'est pas nécessaire de lancer manuellement le train d'atterrissage, de connecter les d'alimentation ni d'ouvrir la sellette d'attelage. Le KKS réduit considérablement les coûts totaux pour chaque circuit, avec des économies d'argent pouvant atteindre 50 % lors du processus d'attelage et de dételage. Il convient particulièrement aux entreprises de transport qui effectuent souvent des processus d'attelage et parcourent de courtes distances, comme celles qui sont spécialisées dans le transport sur site, car le temps gagné ici est vraiment intéressant sur le plan financier. Une autre application est le transport de marchandises où la sécurité joue un rôle clé, comme les marchandises dangereuses, car la surveillance des capteurs garantit un haut niveau de sécurité contre les pertes de remorques et les attelages incorrects. Le KKS est également une solution idéale pour les transports entre sites de production et installations logistiques. Les erreurs ou les dommages causés lors du processus d'attelage sont complètement éliminés grâce à la surveillance via la télécommande KKS. Par exemple, le train d'atterrissage Modul E-Drive est toujours entièrement rentré automatiquement. En outre, le KKS réduit à pratiquement zéro la probabilité de pertes de remorque dues à une erreur de conduite, à des dommages et à des accidents de travail.

Par ailleurs, le KKS élimine toutes les tâches physiquement exigeantes du processus d'attelage, tout en garantissant que ce processus ne dépend plus de la météo ou de l'heure de la journée, permettant de réduire considérablement le stress. Un cylindre pneumatique standard ouvre la sellette d'attelage sans effort, même lorsque le semi-remorque n'est pas droit. Le processus d'attelage automatique signifie que le conducteur n'a pas à monter et descendre de la cabine aussi souvent ni à grimper sur la passerelle entre la cabine et le semi-remorque - deux facteurs qui réduisent considérablement le risque de blessure. Tous ces avantages signifient que le KKS ouvre de nouvelles possibilités pour un pool de conducteurs plus diversifié ; ainsi, JOST apporte une réponse au changement démographique et au manque de travailleurs spécialisés.

Pour plus d'informations sur le système KKS et le connecteur KKS-U, voir : kks-futurenow.com

À propos de JOST :

JOST est l'un des principaux producteurs et fournisseurs mondiaux de systèmes critiques de sécurité pour l'industrie des véhicules utilitaires. Sous la marque ombrelle JOST, la gamme complète des produits de l'entreprise est divisée en systèmes destinés aux applications de route et aux applications d'agriculture :

La marque JOST comprend des sellettes d'attelage, des trains d'atterrissage, des ronds d'avant-train à billes, des pivots d'attelage, des verrouillages de conteneurs ainsi que des composants pour les systèmes alternatifs. Des essieux de camions et de remorques sont également distribués sous la marque JOST. Ancrée dans une longue tradition, la marque ROCKINGER regroupe les composants clés des attelages de remorque, des anneaux de remorquage et des flèches d'attelage pour camions. TRIDEC propose des systèmes de direction et des suspensions d'essieux pour remorques.

Les produits ROCKINGER sont également utilisés dans des applications agricoles. Quicke fait partie de la famille JOST depuis février 2020 et se spécialise dans les chargeurs frontaux et les équipements agricoles.

JOST emploie actuellement plus de 3 600 collaborateurs à travers le monde et possède des sites de vente et de production dans plus de 20 pays et sur les cinq continents. JOST est cotée à la Bourse de Francfort. Pour trouver de plus amples informations sur JOST, voir : www.jost-world.com

