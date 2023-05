Trailstone fait son entrée sur le marché nordique de l'électricité





Trailstone Group, une société mondiale d'énergie et de technologie, a annoncé aujourd'hui avoir commencé à proposer ses services de gestion des risques, d'optimisation des actifs et de négoce d'énergies renouvelables en Norvège, en Suède, au Danemark et en Finlande. La société est en mesure de déployer une série de produits liés aux énergies renouvelables, comme des accords d'achat d'électricité (AAE), des services de gestion des risques de déséquilibre et la gestion des garanties d'origine (GO). Depuis 2013, Trailstone fournit des services similaires pour plus de 18 000 MW d'actifs d'énergie renouvelable dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis, et a récemment commencé à proposer des services analogues au Japon.

Ces cinq dernières années, l'afflux de nouvelles énergies renouvelables intermittentes a considérablement accru la complexité des marchés nordiques de l'électricité, et l'on prévoit que la région nordique devrait tripler sa capacité de production éolienne et solaire d'ici 2030. Un certain nombre de réformes de marché vont être mises en oeuvre en 2023 et 2024 pour soutenir le développement continu des énergies renouvelables et intégrer plus étroitement le Nord Pool aux marchés européens de l'électricité. Parmi les réformes attendues, il convient de citer le couplage des marchés basé sur les flux, l'introduction des marchés de flexibilité et le passage à une résolution de 15 minutes sur les marchés intrajournaliers. Trailstone a déjà aidé nombre de propriétaires et de développeurs d'actifs éoliens et solaires à faire face à des réformes de marché similaires à travers le monde, et l'entreprise est bien positionnée pour aider les propriétaires d'actifs des pays nordiques à minimiser leurs risques et à optimiser leurs rendements au fur et à mesure de l'évolution des marchés du Nord Pool.

Ante Pogacic, responsable mondial de l'électricité et des énergies renouvelables chez Trailstone, a déclaré : « À l'heure où le monde entier se précipite pour installer de plus en plus de sites de production d'énergie éolienne et solaire, les marchés nordiques de l'électricité suivent une tendance similaire à celle des clients que nous avons déjà aidés sur d'autres marchés mondiaux. Les propriétaires et les développeurs d'actifs d'énergie renouvelable qui vendent de l'électricité au Nord Pool ont besoin de solutions telles que notre plateforme d'optimisation basée sur l'IA pour gérer la complexité croissante du marché. Nous sommes donc ravis d'étendre nos services et de continuer à mettre à profit notre expérience. »

Ces 30 dernières années, l'hydroélectricité a été le principal outil d'équilibrage au sein du système électrique nordique en raison de ses capacités en termes de stockage et de flexibilité de la production. Au cours des années à venir, la valeur de l'hydroélectricité flexible va augmenter, tout comme vont s'accroître les défis liés à la production d'énergies éolienne et solaire intermittentes. Ces dernières années, le bilan hydrologique a été mauvais et les pays nordiques ont reçu des précipitations inférieures à la moyenne ; par conséquent, le prix obtenu pour la production éolienne et solaire a été réduit par rapport au prix de l'électricité. À titre d'exemple, une analyse effectuée par Trailstone a révélé qu'en 2022, année où la production hydroélectrique a été inférieure aux prévisions, les propriétaires d'installations d'énergie éolienne dans les pays nordiques ont réalisé, en moyenne, 70 à 75 % du prix de l'électricité sur le marché et donc subi des coûts afférents au déséquilibre considérablement accrus.

Geir Dvergastein, responsable du marché Norvège au sein du Nord Pool, a confié pour sa part : « Avec des acteurs du marché tels que Trailstone, qui est en mesure d'optimiser intelligemment la quantité d'énergie éolienne et solaire disponible sur le réseau, nous sommes certains de pouvoir mettre en oeuvre les réformes nécessaires pour soutenir le passage à une production d'énergies renouvelables plus intermittentes, tout en garantissant une alimentation électrique fiable et efficace. »

La plateforme d'optimisation exclusive de Trailstone utilise des modèles météorologiques robustes, l'analyse des données et l'intelligence artificielle (IA) pour mieux prévoir l'approvisionnement en énergies renouvelables et optimiser les rendements des propriétaires d'actifs. Les équipes expérimentées de gestion des risques et de négoce de Trailstone utilisent cette plateforme pour gérer les déséquilibres causés par les risques de production liés aux conditions météorologiques, ce qui a pour effet de réduire les obstacles à l'entrée que doivent surmonter les développeurs d'actifs, ainsi que de permettre le déploiement d'une plus grande production éolienne et solaire. Au niveau du réseau, l'optimisation de l'efficacité et de l'efficience avec lesquelles les énergies renouvelables sont gérées permet à davantage d'actifs de se connecter au réseau, réduisant les exigences en matière de réserves ainsi que les coûts, ce qui offre un meilleur environnement au consommateur final.

À propos de Trailstone

Trailstone est une société mondiale de négoce d'énergies renouvelables et de gestion d'actifs qui assure la gestion des risques et l'optimisation énergétique pour améliorer la production et les rendements financiers. La société propose une plateforme entièrement automatisée de gestion de bout en bout des énergies renouvelables, en s'appuyant sur son expérience éprouvée dans le commerce énergétique. La technologie exclusive de Trailstone tire parti de l'analyse des données et de la météorologie pour offrir des capacités robustes de modélisation, de prévision et de négoce. Fondée en avril 2013, Trailstone a déjà contribué à optimiser plus de 18 000 MW d'actifs d'énergie renouvelable et opère dans 20 pays. Pour plus d'informations, voir www.trailstonegroup.com.

