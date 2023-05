Les SSD P31 et P41 de SK hynix disponibles sur Amazon par HLDS





SÉOUL, Corée du Sud, 16 mai 2023 /PRNewswire/ -- Hitachi-LG Data Storage (HLDS) a annoncé le début de la mise en vente des SSD SK hynix haute performance (P31 et P41) sur Amazon Europe, Singapour et Australie, en tant que distributeur exclusif.

HLDS, coentreprise mondiale entre Hitachi, Ltd. et LG Electronics créée en 2001, est le leader mondial dans l'industrie des lecteurs de disques optiques (ODD) depuis plus de deux décennies.

« Nous sommes ravis de nous associer à HLDS, une entreprise qui possède une grande expérience dans le stockage de données. Ce partenariat permettra à un plus large public mondial d'avoir accès aux Platinum P41 et Gold P31 », a souligné Junbum Ahn, responsable technique de l'équipe de marketing cSSD chez SK hynix.

Les SSD P41 et P31 de SK hynix sont conçus pour les joueurs, les créateurs de contenu et les utilisateurs intensifs qui ont besoin de solutions de stockage rapides et fiables. Les P41 et P31 offrent des vitesses et une fiabilité inégalées pour améliorer l'expérience de jeu.

Avec la technologie de cache HYPERWRITE de SK hynix, les SSD P31 offrent des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 3 500 Mo/s et 3 200 Mo/s respectivement, tandis que les SSD P41 offrent des vitesses de lecture et d'écriture encore plus rapides allant jusqu'à 7 000 Mo/s et 6 500 Mo/s respectivement. Les deux SSD offrent des performances exceptionnelles couplées à une efficacité énergétique supérieure.

SK hynix est l'un des plus grands fabricants de puces mémoire au monde, et le P41 utilise le NAND flash TLC à 176 couches de la société, qui dispose de technologies innovantes telles que la réduction de la hauteur entre les cellules.

Les disques SSD Gold P31 et Platinum P41 sont soumis à des tests et à une validation approfondis, y compris 1 000 heures de HTOL (test pour la durée de vie à haute température) avec MTBF (temps moyen entre défaillances) atteignant 1,5 million d'heures et jusqu'à 1 200 TBW (TeraBytes Written).

Les consommateurs d'Allemagne, de France, d'Espagne, d'Italie, du Royaume-Uni, de Singapour, et d'Australie peuvent désormais acheter les SSD haute performance de SK hynix sur Amazon.

Pour plus d'informations sur les SSD P31 et P41 de SK hynix, rendez-vous sur Amazon.

