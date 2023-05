CyberCatch figure parmi les entreprises ayant obtenu les meilleurs résultats selon le palmarès annuel des meilleurs milieux de travail en 2023 établi par le magazine Inc.





VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 15 mai 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques, est heureuse d'annoncer qu'elle figure au classement annuel 2023 des meilleurs milieux de travail du magazine Inc.

Cette liste est le résultat d'une évaluation complète des entreprises qui ont excellé dans la création d'un milieu de travail et d'une culture d'entreprise d'exception. Après avoir recueilli des données auprès de milliers d'entreprises, le magazine Inc. a choisi 591 lauréats cette année. Ce classement prestigieux reconnaît l'efficacité de la gestion, les avantages offerts aux employés, la promotion de la croissance des employés et la culture d'entreprise dans son ensemble, après vérification indépendante de Quantum Workplace.

« CyberCatch est honoré d'avoir été choisi parmi des milliers d'entreprises et reconnu par le Magazine Inc. comme l'une des plus exceptionnelles. C'est l'aboutissement de notre principe directeur. Embauchez les meilleurs talents, créez le meilleur environnement de travail et la meilleure culture, prenez un soin exceptionnel de votre équipe et vous obtiendrez une entreprise exceptionnelle offrant la meilleure solution pour les clients et d'excellents résultats pour les investisseurs », a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

« Le fait de figurer au palmarès des meilleurs milieux de travail est un honneur décerné à un petit nombre d'entreprises seulement. Le fait de montrer au monde entier que vous attirez les talents et que votre culture favorise la mobilisation et la productivité, et que vos employés sont fiers de se présenter au travail est un exploit vraiment remarquable », a déclaré Scott Omelianuk, rédacteur en chef du magazine Inc.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en oeuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

