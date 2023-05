HCLTech choisit la suite HXM SuccessFactors de SAP pour opérer la transformation stratégique de ses ressources humaines





HCLTech, société multinationale de technologie, vient d'annoncer qu'elle élargissait le champ de son partenariat de longue date avec SAP afin d'accélérer la transformation numérique des entreprises.

Cette collaboration à la portée étendue fait de HCLTech un client et un partenaire de service stratégique mondial pour la suite HXM (Human Experience Management) SuccessFactors de SAP.

HCLTech entend déployer la suite HXM SuccessFactors de SAP afin d'améliorer l'expérience de ses 225 000 salariés au niveau mondial et faire en sorte que ses procédures de recrutement et d'intégration soient plus agiles. HCLTech emploiera également les solutions Workzone et Qualtrics de SAP afin de rendre l'expérience de ses salariés plus agréable.

Partenaire SAP aux multiples activités, HCLTech fera profiter des entreprises du monde entier de la suite HXM SuccessFactors de SAP et de son offre de services cloud à la pointe du secteur CloudSMART.

« Nos salariés sont au coeur de notre stratégie de croissance et nous sommes déterminés à les aider à passer la surmultipliée. Nous sommes enchantés d'élargir notre partenariat avec SAP pour améliorer encore l'expérience de nos salariés avec ce qui se fait de mieux technologiquement » a déclaré C. Vijayakumar, PDG de HCLTech. « Cette collaboration est aussi pour nous l'occasion d'aider nos clients à améliorer l'expérience de leurs propres salariés au moyen de la suite HXM de SAP dans le cadre de leur programme de transformation numérique ».

« En qualité d'adopteur précoce et de partenaire de "RISE with SAP", HCLTech sait que la transformation réussie d'une entreprise débute toujours par ses collaborateurs » a déclaré Christian Klein, PDG et membre du conseil d'administration de SAP SE. « Nous sommes convaincus que le choix de HCLTech d'opter pour la suite HXM SuccessFactors de SAP - qui comprend une forte proportion de services - renforcera encore notre partenariat et apportera un supplément de valeur à nos clients à travers le monde ».

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte quelque 225 900 employés répartis dans 60 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, qui fournissent des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation ainsi que les services publics. Le chiffre d'affaires consolidé pour une période de 12 mois se terminant en mars 2023 s'élevait à 12,6 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

15 mai 2023 à 20:55

