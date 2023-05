La Tour du Port de Montréal s'ouvre au public





Un premier week-end gratuit en guise de cadeau d'ouverture?!

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - Au terme de 3 ans de construction, l'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle de sa tour d'observation située au bout du Grand Quai du Port de Montréal, dès le samedi 27 mai : la Tour du Port de Montréal. D'une hauteur de 65 mètres, cette tour vitrée majestueuse offrira un observatoire spectaculaire sur la métropole et le fleuve, une expérience interactive unique, des capsules éducatives sur la ville de Montréal et son port, ainsi qu'une cage de verre vertigineuse dans laquelle les visiteurs amateurs de sensations fortes seront comblés?! Et avis aux intéressés : l'accès sera gratuit le premier week-end d'ouverture, soit les 27 et 28 mai?!

«?C'est avec une grande fierté et beaucoup de bonheur que j'invite toutes et tous à venir découvrir la Tour du Port de Montréal. En plus d'être un symbole de la riche histoire portuaire de Montréal, un joyau architectural et un site magnifique permettant de profiter de la vue et mieux découvrir la ville, elle est l'exemple concret d'une vision ambitieuse dans laquelle l'espace portuaire s'ouvre à la communauté et se transforme pour devenir un lieu public incomparable.?» -- Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM

«?Avec la Tour du Port de Montréal, les visiteurs auront dorénavant une vue imprenable sur la ville et notre fleuve. Il s'agit d'un attrait d'envergure qui enrichira l'offre touristique de la métropole. Cette nouvelle façon d'admirer Montréal et le fleuve permettra aux Québécois et à nos visiteurs, notamment les croisiéristes, de vivre une expérience unique qui restera gravée dans leurs mémoires.?» -- Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

«?Félicitations à l'Administration portuaire de Montréal pour l'ouverture officielle de son impressionnante tour d'observation. Chaque année, le Vieux-Montréal attire des milliers de familles et de visiteurs, d'ici et d'ailleurs. Ce dernier ajout au grand projet de réhabilitation de la jetée Alexandra contribuera au dynamisme du quartier. Nous invitons la population montréalaise à s'approprier ces nouveaux lieux conviviaux qui traduisent la beauté, la vitalité de notre ville et sa connexion au fleuve.?» -- Valérie Plante, mairesse de Montréal

Une expérience à découvrir

Rappelant symboliquement les phares qui jouaient jadis un rôle si important dans la navigation, la tour d'observation offrira une vue imprenable sur la ville et le fleuve ainsi qu'une expérience de grande qualité. Des surprises attendent les visiteurs dans chaque espace :

Le lobby

Dès l'entrée, des bouées sentinelles -- trois robots en forme de bouées de navigation -- viendront accueillir les visiteurs.





Le public pourra aussi découvrir la sculpture murale en aluminium de Jordi Bonet , commandée à l'artiste par le Port de Montréal en 1967 à l'occasion de la construction du terminal maritime.

Le plateau d'interprétation et l'exposition interactive

La plus belle vue sur la ville et le fleuve?! Une quinzaine de viseurs mettent l'accent sur des points d'intérêt de Montréal.





mettent l'accent sur des points d'intérêt de Montréal. Plusieurs installations composent l'expérience interactive de la Tour : des ballons éparpillés sur le plancher se transforment comme par magie lorsque le visiteur les place devant l'écran d'une des six bouées interactives . Grâce à la réalité augmentée, le visiteur découvre au creux de ses mains neuf lieux ou moments montréalais, ainsi que neuf capsules sur le Port de Montréal. En tout, 18 capsules éducatives et ludiques sont à explorer, notamment Montréal festive, Montréal culturelle, le Mont-Royal à travers ses quatre saisons, le Canadien de Montréal, le Port d'hier à aujourd'hui, le port intelligent, etc.





. Grâce à la réalité augmentée, le visiteur découvre au creux de ses mains neuf lieux ou moments montréalais, ainsi que neuf capsules sur le Port de Montréal. En tout, 18 capsules éducatives et ludiques sont à explorer, notamment Montréal festive, Montréal culturelle, le à travers ses quatre saisons, le Canadien de Montréal, le Port d'hier à aujourd'hui, le port intelligent, etc. Accrochés au plafond à hauteur des mains, cinq ballons musicaux émettent différents sons en fonction de l'interaction avec les visiteurs. Tel un chef d'orchestre, les visiteurs peuvent ainsi composer leur propre symphonie portuaire à partir de la symphonie créée par l'Orchestre Métropolitain sous la direction du maestro Yannick Nézet-Séguin.

L'observatoire 360 degrés et la cage de verre

Un majestueux escalier doré guide les visiteurs jusqu'à la cage de verre. Les plus courageux pourront poser le pied sur un sol entièrement vitré à 55 mètres de hauteur... Sensations fortes garanties?!

Un premier week-end gratuit?!

Question de marquer en grand l'ouverture de ce nouvel attrait majeur dans le paysage urbain montréalais, l'APM offre un cadeau d'inauguration aux visiteurs curieux de le découvrir en primeur : un premier week-end gratuit les 27 et 28 mai?! Il n'y a qu'à se présenter directement à la billetterie de la Tour du Port de Montréal aux heures d'ouverture habituelles, soit samedi de 10 h à 18 h ou dimanche de 11 h à 17 h. L'entrée des visiteurs se fera en fonction de la capacité d'accueil maximale de la Tour.

Un projet d'envergure

Dernière étape du grand projet de réhabilitation de la jetée Alexandra entamé en 2014, la Tour du Port de Montréal représente un legs symbolique majeur pour la ville et les citoyens. Situés sur le site des toutes premières activités portuaires à Montréal, le Grand Quai et la Tour du Port de Montréal sont l'aboutissement de l'ambitieuse réfection de l'ancienne gare maritime d'Iberville, autrefois entièrement bétonnée et inaccessible au public, en un nouvel espace convivial intégré dans une trame urbaine accueillante et ouverte aux citoyens. Ainsi, le terminal de croisière peut continuer d'accueillir des dizaines de navires et des milliers de passagers, tout en offrant des espaces verts, une grande terrasse végétalisée où les citoyens et touristes peuvent observer les navires et profiter de la vue sur le fleuve et la ville, une plaine gazonnée au bord de l'eau offrant un accès aux berges du fleuve Saint-Laurent et, désormais, une tour d'observation spectaculaire surplombant le Vieux-Montréal.

Une activité accessible pour toute la famille

Dans une volonté d'offrir une expérience à moindre coût et accessible aux familles, la Tour du Port de Montréal a fixé une tarification avantageuse : les billets pour les adultes sont offerts à 15 $ et des forfaits pour les familles sont proposés à 45 $. La visite libre dure environ 1 heure. De plus, la tour est dotée d'ascenseurs permettant l'accès aux personnes en fauteuil roulant, à l'exception de l'escalier menant à la cage de verre. Pour compléter la visite, les visiteurs pourront profiter des espaces extérieurs adjacents à la Tour pour se détendre au bord de l'eau. En plus du toit vert (promenade d'Iberville) et de la place des Commencements, la terrasse boisée en bordure du quai est désormais entièrement accessible. De plus, le Centre d'interprétation portuaire et son exposition sur les activités portuaires À bon port?! demeurent ouverts gratuitement au public.

Pour en savoir plus sur la Tour du Port de Montréal et accéder à la billetterie en ligne, consultez notre site web : https://www.port-montreal.com/fr/grand-quai/tour

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

15 mai 2023 à 20:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :