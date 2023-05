Exscientia annonce l'entrée en stade clinique de la sixième molécule créée grâce à une plateforme d'IA générative





Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) a annoncé aujourd'hui que Sumitomo Pharma Co, Ltd. (« Sumitomo Pharma ») prévoit de lancer une étude clinique de phase 1 du DSP-2342 aux États-Unis. DSP-2342 est une petite molécule bispécifique hautement sélective dotée d'une double activité antagoniste puissante des récepteurs 5-HT2A et 5-HT7, avec un vaste potentiel dans le domaine des maladies psychiatriques. Il s'agit de la troisième molécule créée à l'aide de la plateforme de découverte de médicaments pilotée par l'IA d'Exscientia dans le cadre d'une collaboration avec Sumitomo Pharma, appelée Design as a service ou DaaS.

« Avec trois composés de développement générés par l'IA et conçus pour Sumitomo Pharma, ainsi que notre propre pipeline émergent, nous avons validé à plusieurs reprises notre approche et sommes sur la bonne voie pour réaliser notre vision de l'encodage et de l'automatisation de la R&D pharmaceutique », a déclaré Andrew Hopkins, fondateur et président-directeur général d'Exscientia. « Grâce à l'IA, nous créons un processus beaucoup plus efficace pour concevoir et développer des candidats-médicaments différenciés. Nous pensons qu'à l'avenir, toutes les nouvelles thérapies seront conçues avec l'aide de l'IA ».

Suite à la conclusion réussie du partenariat DaaS pour le DSP-2342, Sumitomo Pharma détient tous les autres droits de développement, commerciaux et économiques du composé. Cependant, Exscientia conserve la propriété ou les droits économiques relatifs à tous les composés de son portefeuille en dehors de l'accord initial avec Sumitomo Pharma. Il s'agit notamment de l'EXS21546, un antagoniste récepteur 2A , du GTAEXS617, un inhibiteur de CDK7 et de l'EXS4318, un inhibiteur sélectif de PKC-theta évalué dans les maladies inflammatoires de Bristol Myers Squibb. En outre, deux autres candidats au développement en oncologie de précision détenus à 100 %, l'EXS74539, un inhibiteur de LSD1, et l'EXS73565, un inhibiteur de la protéase MALT1, ont été annoncés récemment et progressent actuellement dans des études d'autorisation de mise sur le marché (IND/CTA).

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision pilotée par l'IA qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a développé la toute première plateforme fonctionnelle d'oncologie de précision pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, ainsi que pour faire progresser les petites molécules conçues par l'IA vers le milieu clinique. Notre pipeline interne est axé sur l'exploitation de notre plateforme de médecine de précision en oncologie, tandis que notre pipeline en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En inaugurant une nouvelle approche de la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées de la science peuvent rapidement devenir les meilleurs médicaments pour les patients. Visitez-nous sur www.exscientia.ai ou suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

15 mai 2023 à 20:00

