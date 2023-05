Dante Genomics lance une première fonctionnalité gratuite de son logiciel AVANTI permettant de convertir les fichiers FASTQ en fichiers VCF sur son logiciel d'interprétation génomique non dépendant d'une plateforme





? Cette fonctionnalité initiale gratuite permettra d'augmenter l'évolutivité du logiciel d'interprétation au profit des laboratoires de séquençage de toutes tailles dans le monde entier ?

NEW YORK, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une première fonctionnalité gratuite de son logiciel B2B propriétaire qui n'est pas dépendant d'une plateforme, AVANTI, pour convertir automatiquement et gratuitement les fichiers FASTQ en fichiers VCF, démontrant ainsi la large évolutivité de son logiciel d'interprétation pour les laboratoires de séquençage de toutes tailles dans le monde entier.

Les fichiers FASTQ sont les fichiers de données brutes provenant du séquenceur. La conversion en fichier VCF est difficile et compliquée et nécessiterait normalement l'intervention d'une équipe informatique spécialisée dans ce domaine. En proposant une conversion gratuite, Dante souligne l'utilité de cette approche prête à l'emploi pour l'interprétation génomique à grande échelle. Le logiciel AVANTI n'est pas dépendant d'une plateforme et il est compatible avec tous les séquenceurs, notamment Illumina, Pac Bio, Oxford Nanopore, Complete Genomics, Ultima, Element et MGI.

Les fichiers VCF peuvent être analysés par AVANTI en vue de générer des rapports génomiques complets dans une grande variété de domaines cliniques allant de l'oncologie et des conditions cardiovasculaires aux maladies rares et à la neurologie, entre autres. Ce logiciel peut aider les médecins et les chercheurs à se concentrer sur les variantes les plus susceptibles d'être pertinentes dans le cas de leur patient et à prendre des décisions plus éclairées pour leurs patients.

« Nous avons créé notre logiciel AVANTI pour réaliser avec les séquenceurs ce que Microsoft Windows a réalisé avec les ordinateurs personnels, et c'est pourquoi AVANTI fonctionne avec tous les séquenceurs », a déclaré Andrea Riposati, cofondateur et PDG de Dante Genomics. « Nous sommes ravis de voir de nouveaux concurrents sur le marché du séquençage, et nous avons constaté la nécessité d'offrir une plateforme logicielle indépendante du matériel qui puisse permettre aux laboratoires de séquençage du monde entier de réaliser l'interprétation clinique en interne et d'exécuter des centaines de rapports en parallèle, avec des résultats en quelques minutes. Ce logiciel offrira une solution de bout en bout permettant aux utilisateurs d'accéder aux résultats cliniques exploitables nécessaires au séquençage de leur ADN et, en fin de compte, de sauver plus de vies. »

Le logiciel AVANTI permet aux laboratoires de séquençage de toutes tailles de réaliser l'interprétation en interne, en transformant les données génomiques brutes en rapports génomiques cliniquement exploitables en quelques minutes et à l'échelle du génome entier, de l'exome entier, des panels cibles et d'autres ensembles de données NGS. Où que vous soyez dans le monde et quel que soit le nombre de rapports que vous exécutez en même temps, AVANTI met à l'échelle cette approche de l'interprétation génomique, offrant une solution de bout en bout pour les médecins et les chercheurs qui ont besoin d'obtenir une interprétation précise avec rapidité et exactitude.

Pour en savoir plus sur le logiciel AVANTI de Dante et pour vous inscrire et commencer à générer des rapports en quelques minutes, visitez le site https://avanti.dantegenomics.com .

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes entiers et les logiciels. La société utilise sa plateforme pour apporter des améliorations en matière de résultats des patients, de prévention, de diagnostic et de médecine personnalisée. Ses actifs comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

