Xinhua Silk Road : Ouverture du 7e championnat universitaire chinois d'aviron à Shenyang, dans le nord-est de la Chine





PÉKIN, 15 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le septième championnat universitaire d'aviron de Chine, ainsi que les épreuves d'aviron des 31e Jeux universitaires mondiaux d'été, ont débuté à Shenyang, capitale de la province de Liaoning, dans le nord-est de la Chine, le 12 mai.

Le championnat, qui a rassemblé plus de 500 rameurs dans leur pays pour concourir sur la rivière Hunhe, l'une des plus belles pistes de course urbaines en eau calme de Chine, est une plateforme de compétition professionnelle d'aviron pour les collèges et les universités sous l'égide de la Fédération des sports universitaires de Chine (FUSC) et de l'Association chinoise d'aviron.

L'événement, qui est également le 4e tournoi international d'aviron pour adolescents de Shenyang, a vu la participation de rameurs énergiques issus de nombreux collèges et universités réputés de toute la Chine, notamment l'université de Pékin, l'université de Tongji, l'institut de technologie de Wuhan Huaxia, l'université de Xidian, l'université Xi'an Jiaotong, l'université de Zhejiang, l'université de Henan, l'université océanique de Shanghai, et bien d'autres.

Le 14 mai, les rameurs des collèges et universités se sont également affrontés pour être admis à l'épreuve d'aviron des 31e Jeux mondiaux universitaires d'été à Shenyang.

En tant que ville dans laquelle cinq tournois internationaux d'aviron ont été organisés depuis 2018, Shenyang a vigoureusement accéléré le développement de la pratique de l'aviron ces dernières années et a instauré des activités telles que l'aviron sur le campus afin d'inciter davantage d'adolescents à pratiquer ce sport. Une activité de sélection « Star of the Tomorrow » (star de demain) pour le 4e tournoi international d'aviron pour adolescents de Shenyang a également débuté le 12 mai afin de mieux tirer parti du rôle des rameurs modèles pour promouvoir la pratique de l'aviron dans la ville de Shenyang.

Les résultats de la recherche sur l'indice de développement de l'aviron en Chine (Shenyang) ont indiqué que l'aviron s'est développé à un rythme qui s'est considérablement accéléré à Shenyang au cours des cinq dernières années. Un système de compétition d'aviron comprenant principalement le tournoi international ouvert d'aviron de Shenyang a également été fortement développé dans la ville, avec une augmentation notable du nombre d'athlètes participants et du public.

Près de 300 jeunes rameurs de plus de 30 équipes se sont affrontés dans des compétitions en simple, double, quadruple et à huit, qui se réfère à l'aviron à huit personnes avec huit godilles, au cours des deux jours du 4e tournoi international d'aviron sur invitation pour adolescents de Shenyang.

Lien vers l'article original : https://en.imsilkroad.com/p/334045.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2076649/Shenyang.jpg

15 mai 2023 à 16:57

