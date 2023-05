Mesures d'atténuation - Réfection majeure du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine - De nouvelles stations BIXI et le retour des navettes fluviales pour encourager la mobilité durable





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce de nouvelles mesures d'atténuation dans le cadre des travaux majeurs dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Elle en a fait l'annonce en compagnie de la députée d'Anjou-Louis-Riel, Mme Karine Boivin Roy, à l'occasion d'un passage lors d'une traversée du fleuve entre Boucherville et Montréal afin de marquer le début de la saison 2023 des navettes fluviales.

En plus des mesures prévues pour faciliter les déplacements pendant les travaux du tunnel, le gouvernement du Québec, en partenariat avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), met en place trois nouvelles stations de vélopartage BIXI, qui seront disponibles cette semaine à Boucherville. De plus, il est prévu que huit autres stations soient installées progressivement d'ici le mois d'août à Boucherville et Longueuil. En favorisant l'accès aux navettes fluviales, ces nouvelles stations de vélopartage donnent une option supplémentaire aux citoyens qui désirent éviter d'emprunter le tunnel.

Rappelons que le réseau de navettes fluviales relie Pointe-aux-Trembles au Vieux-Port de Montréal, le Vieux-Port à Boucherville, le Vieux-Port à l'île Sainte-Hélène et à Longueuil, et le parc de la Promenade-Bellerive à l'île Charron, ainsi qu'à Boucherville. Nouveauté cette année, la navette Vieux-Port-Pointe-aux-Trembles fera désormais un arrêt à Varennes, une fois les niveaux d'eau de retour à la normale. Le service est disponible 7 jours sur 7 pendant la saison estivale.

« Je suis si fière de constater que les navettes fluviales font maintenant partie intégrante de l'offre de transport pour les citoyens de l'est et de la Rive-Sud. Montréal est une île et cette particularité géographique nous offre des possibilités en matière de mobilité. Montez à bord des navettes fluviales cet été! Les essayer, c'est les adopter! »

Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles et ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« La navette fluviale entre Boucherville et Montréal fait partie des nombreuses mesures d'atténuation en transport collectif offertes aux citoyens touchés par les travaux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Sa popularité l'an dernier prouve que le service répond à un besoin réel. L'ajout de stations BIXI aux stationnements incitatifs et au quai de Boucherville facilitera davantage son utilisation. Chaque déplacement qui peut être effectué autrement qu'en voiture compte! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine sont d'une importance capitale pour soutenir durablement le développement économique de la région métropolitaine de Montréal. Encore une fois, je me réjouis des efforts du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de ses partenaires pour proposer aux usagers des solutions de rechange au voiturage en solo dans le corridor du tunnel. J'invite toutes celles et tous ceux qui le peuvent à privilégier le transport collectif, dont la navette fluviale entre l'est de Montréal et Boucherville, qui est un service apprécié et gratuit. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous encourageons nos concitoyens à profiter des navettes fluviales durant l'été. Les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine représentent un défi pour la mobilité dans notre région, mais des initiatives comme la navette fluviale gratuite et des stations BIXI contribuent à en limiter les répercussions. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En plus des navettes de bus, des stationnements incitatifs et des voies réservées déjà en place, la liaison fluviale entre Mercier, à Montréal, et Boucherville bonifie encore cette année les options disponibles pour faciliter le quotidien des citoyens qui se déplacent entre la Rive-Sud et Montréal, dans l'axe de l'autoroute 25. Gratuite et en service sur une plus longue période, cette navette fluviale gagne à être connue pour se déplacer efficacement vers le travail ou l'école, ou pour les loisirs. L'arrivée de nouvelles stations BIXI du côté de Boucherville et de Longueuil améliore d'autant plus la complémentarité de l'offre de mobilité durable. Ces projets démontrent l'engagement de tous les partenaires de la mobilité à poursuivre l'amélioration de la performance de l'offre, au bénéfice de la population. »

Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM

Les trois nouvelles stations BIXI sont situées aux stationnements incitatifs De Montarville et de Mortagne, et au quai municipal de Boucherville . Les huit autres stations seront situées à Longueuil (4) et à Boucherville (4). Au total, ces stations pourront accueillir près de 200 vélos en libre-service.

. Les huit autres stations seront situées à Longueuil (4) et à Boucherville (4). Au total, ces stations pourront accueillir près de 200 vélos en libre-service. Les liaisons fluviales sont majoritairement financées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

De nombreuses mesures d'atténuation sont déployées relativement au chantier du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine afin d'encourager les citoyens à choisir le transport collectif, notamment des navettes d'autobus gratuites reliant les stationnements incitatifs de la Rive-Sud au terminus Radisson, à Montréal, durant les trois prochaines années.

Afin de planifier vos déplacements et de prendre connaissance des autres solutions de transport en fonction de votre itinéraire, consultez la page Web consacrée aux mesures d'atténuation en transport collectif et téléchargez l'application Chrono. Pour plus d'information sur le vélopartage et pour connaître l'emplacement des stations, consultez le site Web de BIXI.

Consultez le site Web de l'ARTM au cours des prochaines semaines pour connaître les dates de début des activités des différentes navettes fluviales.

Pour réserver votre place à bord des navettes fluviales et consulter les horaires, visitez les sites Web des exploitants :

15 mai 2023

