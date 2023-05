Le directeur général de la Ville de Montréal, Serge Lamontagne, reçoit la Médaille Vanier 2022 de l'Institut d'administration publique du Canada (IAPC)





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal se réjouit de la nouvelle annoncée aujourd'hui par l'Institut d'administration publique du Canada à l'effet que le directeur général de la Ville de Montréal, M. Serge Lamontagne, a remporté la Médaille Vanier 2022 décernée par cet organisme.

L'Institut d'administration publique du Canada (IAPC) est la principale organisation professionnelle au Canada qui soutient l'excellence dans le secteur public du pays. L'IAPC décerne la Médaille Vanier depuis 1962 comme marque de distinction et de réalisation exceptionnelle à une personne qui a fait preuve d'un leadership distinctif dans l'administration publique et la fonction publique au Canada, ou qui a apporté une contribution importante dans le domaine de l'administration publique ou de la fonction publique au Canada.

« Nous sommes très heureux que cette distinction ait été décernée au plus haut dirigeant administratif de la Ville de Montréal afin de reconnaître l'excellence de son travail dans la fonction publique montréalaise et dans l'administration publique au Canada. Serge Lamontagne est un véritable leader. Avec l'aide de son équipe de gestion et du personnel de la Ville, il joue un rôle de premier plan dans l'encadrement et la prestation des services municipaux à Montréal, ainsi que dans l'élaboration des projets et des programmes de la Ville. De ce fait, son travail et ses réalisations ont un impact certain sur la qualité de vie de la population montréalaise. Bravo à M. Lamontagne, à son équipe de gestion et à toutes les employées et tous les employés qui le soutiennent quotidiennement! », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Un administrateur public au leadership mobilisateur

Serge Lamontagne compte 36 ans de carrière dans le secteur public. Titulaire d'un MBA et administrateur de sociétés certifié, il se distingue par son leadership humain, sa capacité de mobiliser ses équipes, sa vision, son innovation et son action. Il a réalisé de grandes réorganisations structurées, inspirées des meilleures pratiques, qui font école encore aujourd'hui. Avec sa pensée systémique, son engagement envers sa profession et ses employées et employés, son grand sens du devoir, il transforme les organisations municipales dans lesquelles il évolue.

Directeur général de la Ville de Montréal depuis juillet 2018, Serge Lamontagne est responsable d'une grande équipe de 28 000 personnes et d'un budget de près de 7 milliards $, ainsi que d'un programme décennal d'immobilisations de 22 milliards $.

« Dès son entrée en poste à la Ville en 2018, M. Lamontagne a réussi à instaurer un climat de confiance et de respect mutuel. Il a entamé un virage majeur en termes de planification stratégique, d'organisation du travail et de modernisation de l'appareil municipal. Avec l'aide de ses équipes et appuyé par la population, le directeur général a réussi à rendre plus performant l'organisme public qu'est la Ville de Montréal », a conclu la mairesse Valérie Plante.

La cérémonie de remise de la Médaille Vanier à M. Lamontagne aura lieu en juin à l'hôtel de ville de Montréal. L'événement sera organisé conjointement par la Ville de Montréal et l'IAPC. À titre de récipiendaire de la Médaille Vanier 2022, M. Lamontagne prendra également la parole lors de la conférence annuelle de l'IAPC, en septembre.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

15 mai 2023 à 16:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :