Ouverture du congrès de la CSN - Transformation du monde du travail et beaucoup d'émotions





MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - C'est au palais des congrès de Montréal que s'ouvrait ce matin le 67e Congrès de la CSN, où près de 2?000 participantes et participants se sont déplacés. Ce rassemblement permet aux centaines de syndicats présents de se prononcer démocratiquement sur les grands thèmes qui orienteront les actions de la centrale syndicale au cours des trois prochaines années.

Dans son allocution d'ouverture, la présidente de la centrale, Caroline Senneville, a souligné à grands traits les bouleversements profonds qui frappent le monde du travail. «?La pandémie a laissé des traces. Nous nous sommes démenés pour que les services soient maintenus, pour que les industries roulent, pour que les biens soient transportés, les personnes logées, les bâtiments construits. Maintenant, nous devons nous adapter au télétravail, à la robotisation, à la numérisation, à l'intelligence artificielle, à la transition verte, aux impacts de la pénurie de main-d'oeuvre et à l'inflation, notamment.?»

La transformation des emplois - tout comme leur protection - est effectivement l'une des deux grandes orientations qui seront mises au jeu cette semaine. «?À la CSN, on souhaite trois choses : tout d'abord, que nos syndicats soient alertés, qu'ils interpellent leur employeur sur ces enjeux et qu'ils soient mis au jeu pour orienter les transformations en cours dans leur milieu. Ensuite, comme centrale, c'est notre rôle d'outiller nos membres. Enfin, nous devons transmettre un message clair aux gouvernements pour qu'ils soutiennent ces transformations : si vous parlez aux patrons, vous devez parler aux syndicats. Toujours.?»

Un nombre de conflits et un budget de soutien records

L'ouverture du congrès a également été l'occasion de souligner le nombre record de luttes qui se sont tenues au cours du dernier exercice. Ce sont d'ailleurs plus de 26 millions de dollars qui ont été remis aux grévistes CSN entre 2020 et 2023 en prestations de grève. Du jamais vu. «?La CSN est la seule centrale syndicale qui s'est dotée de ce type de fond de grève, afin que nos membres gardent la tête haute... et hors de l'eau. La preuve que nous soutenons concrètement notre monde dans leur lutte pour obtenir des conditions de travail intéressantes?».

Des moments touchants

En conclusion de cette première journée, les ex-politiciennes Françoise David et Véronique Hivon sont venues parler aux participantes et aux participants de leur engagement militant et de la façon dont elles ont su rallier autour d'elles les personnes et les moyens nécessaires pour mener à bien les projets qui leur tenaient à coeur.

Le dernier acte du lundi fut sans doute le moment le plus émouvant et le plus attendu par les congressistes : la projection d'une vidéo retraçant l'ensemble des conflits du dernier mandat. Portées par la voix de la comédienne et dramaturge Évelyne de la Chenelière, les images de travailleuses et de travailleurs en conflit ont su tirer des larmes à de nombreuses personnes sur place.

Les congressistes seront en atelier demain avant-midi sur la question de la transformation des emplois. Les médias sont cordialement invités à y participer. Le congrès de la CSN se poursuit jusqu'au vendredi 19 mai.

SOURCE CSN

15 mai 2023 à 16:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :