TELUS International annonce les résultats du vote de son assemblée générale annuelle





TELUS International (NYSE et TSX : TIXT), un moteur d'innovation inégalé sur le plan de l'expérience client numérique qui conçoit, produit et livre des solutions de prochaine génération pour des marques mondiales créatrices de marché, notamment dans les secteurs de l'intelligence artificielle et de la modération de contenus, a annoncé aujourd'hui les résultats de son assemblée générale annuelle, qui a eu lieu le 12 mai 2023. Tous les candidats ont été élus au sein du conseil d'administration, et le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été désigné comme auditeur.

Voici les résultats des votes émis par les actionnaires lors de l'assemblée :

1. Élection des administrateurs

Chacun des onze candidats suivants a été élu administrateur de TELUS International. Voici les votes qui ont été émis pour chaque candidat :

Administrateur Votes % des votes Abstentions % d'abstentions Darren Entwistle (président) 2 039 480 977 99,14% 17 652 549 0,86% Josh Blair (vice-président) 2 045 535 667 99,44% 11 597 859 0,56% Madhuri Andrews 2 057 118 083 100,00% 15 489 0,00% Olin Anton 2 056 468 065 99,97% 665 507 0,03% Navin Arora 2 044 580 627 99,39% 12 552 945 0,61% Doug French 2 045 578 635 99,44% 11 554 891 0,56% Tony Geheran 2 012 550 802 97,83% 44 582 724 2,17% Sue Paish 2 054 270 408 99,86% 2 863 118 0,14% Jeffrey Puritt 2 047 781 664 99,55% 9 351 862 0,45% Carolyn Slaski 2 056 390 566 99,96% 742 960 0,04% Sandra Stuart 2 056 467 615 99,97% 665 911 0,03%

2. Désignation de l'auditeur

Le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été désigné comme auditeur de TELUS International, et les administrateurs ont reçu l'autorisation de fixer la rémunération des auditeurs pour l'année à venir. Voici les votes qui ont été émis :

Votes % des votes Abstentions % d'abstentions 2 058 079 170 100,00% 6 925 0,00%

À propos de TELUS International

TELUS International conçoit, produit et livre des solutions numériques de prochaine génération afin d'améliorer l'expérience client de marques mondiales créatrices de marché. Ses services appuient le cycle de vie complet de transformation numérique de ses clients et permettent à ceux-ci d'adopter plus rapidement les technologies numériques de prochaine génération pour améliorer leurs résultats. Ses solutions intégrées incluent la stratégie numérique, l'innovation, les services-conseils et la conception, le cycle de vie des technologies de l'information (y compris les solutions gérées), l'automatisation intelligente et les solutions de données fondées sur l'IA de bout en bout (qui comprennent des capacités de vision par ordinateur) ainsi que des solutions d'expérience client omnicanal et des solutions de confiance et de sécurité (y compris la modération de contenu). TELUS International soutient des entreprises à toutes les étapes de leur croissance. Elle collabore avec différentes marques dans des secteurs stratégiques, comme ceux des technologies et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique, des technologies financières, des services bancaires et financiers, de l'assurance, de la santé et d'autres domaines.

La culture de l'entraide caractéristique de TELUS International favorise la diversité et l'inclusion au moyen de politiques, d'ateliers et de groupes de ressources destinés aux membres de l'équipe, et de pratiques d'embauche axées sur l'égalité des chances dans toutes les régions où l'entreprise exerce ses activités. Depuis 2007, l'entreprise a eu une incidence positive sur la vie de plus de 1,2 million de citoyens de partout dans le monde. Elle redonne aux collectivités et vient en aide aux personnes dans le besoin grâce à des activités de bénévolat à grande échelle et à des dons. Les cinq Comités d'investissement communautaire de TELUS International ont versé 5,2 millions de dollars à des organismes de bienfaisance locaux depuis 2011. Pour en savoir plus, visitez telusinternational.com/fr.

15 mai 2023 à 16:35

