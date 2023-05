Lafarge Canada, en partenariat avec Svante et Dimensional Energy, commence à utiliser le CO2 capté à la cimenterie de Richmond





Lafarge Canada Inc. a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord tripartite avec Svante Technologies Inc. et Dimensional Energy Inc. en vue d'effectuer un essai de la technologie d'utilisation du dioxyde de carbone de Dimensional Energy dans sa cimenterie située à Richmond, en Colombie-Britannique, au Canada.

En 2019, dans le cadre d'un partenariat industriel conjoint entre Svante, Total S.A. et Lafarge, Svante a mise en oeuvre le Projet CO?MENT : une usine d'essai de captage du carbone pour capter 1 tonne par jour (1TPD) d'émissions de CO 2 provenant des activités de Lafarge à la cimenterie de Richmond. La principale contribution de Lafarge à ce projet s'est concrétisée par un soutien en nature avec la mise à disposition d'un terrain, un soutien opérationnel et des services nécessaires à l'essai.

Le projet a démarré en trois phases : prétraitement, captage du CO 2 et utilisation. L'essai a permis à Svante de réduire les risques liés à sa technologie de captage du carbone dans un environnement industriel cimentier, en se concentrant ces deux dernières années sur le prétraitement des gaz de combustion du ciment et en augmentant l'efficacité du captage de CO 2 à l'aide de son sorbant avancé MOF (Metal Organic Framework) breveté. Tout au long du projet, Lafarge s'est concentré à identifier une utilisation finale qui convienne pour le CO 2 . Étant donné l'absence d'infrastructure de transport et de séquestration du CO 2 dans le sud de la Colombie-Britannique actuellement, l'utilisation du CO 2 capté est fondamentale pour la décarbonisation des grandes industries de la région. Ce nouvel accord fait passer le projet en phase 3.

La phase 3 permettra à 1TPD de CO 2 capté par Svante de produire environ 1,5 baril par jour d'hydrocarbures synthétiques. La technologie de Dimensional Energy fera réagir le CO 2 avec de l'hydrogène vert pour le transformer en gaz de synthèse à l'aide de son réacteur breveté et de sa technologie de catalyse. Ce gaz de synthèse renouvelable sera ensuite transformé en hydrocarbures liquides grâce à l'intégration exclusive en aval de la technologie de Dimensional dans la synthèse des hydrocarbures. Les hydrocarbures synthétiques peuvent être utilisés dans la production de cires industrielles et d'autres produits à haute valeur ajoutée qui remettent en circuit le carbone précédemment émis dans un cycle d'utilisation industrielle. Les cires pures haut de gamme, produites par la technologie de Dimensional intéresseront d'autres partenaires comme les fabricants de plastiques, de lubrifiants et de cosmétiques, entre autres. En utilisant cette technologie pour la production de carburants et de produits que les gens utilisent au quotidien, l'objectif est de réduire l'intensité en carbone dans l'ensemble de notre économie, une fois mise à l'échelle.

Ce projet comprendra une analyse du cycle de vie (ACV) vérifiée ISO et réalisée par un tiers afin de contribuer à réaliser l'objectif global des trois compagnies concernées, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Stephanie Voysey, Cheffe du développement durable et de l'environnement chez Lafarge Canada (Ouest), souligne que « le captage du carbone est un levier important de notre feuille de route pour parvenir à la carboneutralité. Cependant, pour qu'un projet de captage du carbone soit réussi, il doit être associé à une technologie permanente de séquestration géologique ou d'utilisation qui isolera de façon permanente le CO 2 dans un milieu ou un produit spécifique. Si ce projet pilote peut être élargi au captage et à l'utilisation de toutes les émissions de la cimenterie, il s'agira d'un projet unique en son genre pour Lafarge qui permettra de faire progresser l'exportation et l'adoption de cette technologie au niveau mondial ».

« Trouver des voies d'utilisation viable du CO 2 que nous captons sur les sites industriels est essentiel pour développer une économie circulaire du carbone », a déclaré Claude Letourneau, Président-directeur général de Svante. « Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour capter et éliminer le CO 2 avant qu'il n'atteigne l'atmosphère, c'est pourquoi nous sommes absolument ravis de travailler avec Dimensional Energy et Lafarge Canada sur cet important projet. Ce type de partenariat et de projet pourrait avoir un impact significatif sur le monde s'il était déployé à grande échelle ».

« C'est un honneur absolu de collaborer avec Lafarge et Svante sur ce projet innovant », a déclaré Jason Salfi, Président-directeur général de Dimensional Energy. « Ensemble, nous ferons passer les émissions de carbone du statut d'un des problèmes les plus persistants de notre époque à celui d'un de nos plus grands atouts permettant de développer une économie circulaire en meilleure harmonie avec la nature. C'est en tirant parti des infrastructures existantes dans les secteurs difficiles à décarboniser de notre économie que nous pouvons, en tant que fournisseurs de technologies, avoir un impact immédiat sur la réduction du dioxyde de carbone tout en offrant la croissance et des opportunités à toutes les générations futures ».

Lafarge Canada s'est engagé financièrement auprès de Dimensional Energy à soutenir la réussite du projet pour le secteur industriel et a reçu un financement de l'Innovation Accelerator for the CleanBC Industry Fund.

À propos de Lafarge Canada Inc.

Lafarge est le plus important fournisseur de solutions de construction durables et innovantes au Canada. Celles-ci incluent des granulats, du ciment, du béton prêt à l'emploi et préfabriqué, de l'asphalte, du pavage, ainsi que des solutions pour la construction routière et civile. Avec plus de 6 900 employé(e)s et 400 sites à travers le pays, nous fournissons des produits verts pour la construction d'infrastructures et communautés où les Canadiens vivent et travaillent.

À titre de membre du groupe Holcim, notre raison d'être est de construire le progrès pour l'humanité et la planète.

www.lafarge.ca

À propos de Dimensional Energy

Dimensional s'associe à des entreprises pour recycler les émissions inévitables de leurs procédés afin de fabriquer les carburants et les produits que les gens utilisent tous les jours, de façon à réduire les émissions de CO2 dans plusieurs secteurs à la fois. La technologie Dimensional n'utilise que du dioxyde de carbone, de l'eau et de l'énergie renouvelable pour produire les molécules propres nécessaires à une économie circulaire.

Dimensional Energy reconnaît que, jusqu'à présent, le développement des infrastructures énergétiques a eu un impact disproportionné sur les communautés de couleur et les communautés à faibles revenus. L'entreprise s'est engagée sur une voie différente et s'associe aux communautés locales pour s'assurer que les personnes potentiellement touchées sont incluses dans la mise en oeuvre et la structure de rentabilité de nos solutions. Dimensional envisage un monde libéré de la dépendance aux combustibles fossiles et une transition énergétique conforme aux pratiques de justice climatique convenues au niveau mondial et décrites dans les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et l'Accord de Paris sur le climat.

À propos de Svante

Fondée en 2007, Svante offre aux entreprises des secteurs à forte intensité d'émissions un moyen commercialement viable de capter les émissions de CO 2 à grande échelle à partir d'infrastructures existantes, soit pour les stocker en toute sécurité sous terre, soit pour les utiliser à des fins industrielles en circuit fermé. Grâce à sa capacité à capter le CO 2 à partir de sources industrielles et directement de l'atmosphère de manière écologiquement durable, Svante fait du captage et de l'élimination du carbone à l'échelle industrielle une réalité. Svante figure sur la prestigieuse liste des Global Cleantech 100 2023 et a été classée deuxième parmi les entreprises privées du classement Future 50 2022 de Corporate Knights pour les entreprises à la croissance durable la plus rapide. Son conseil d'administration comprend le lauréat du prix Nobel et ancien secrétaire à l'énergie, Steven Chu. Pour plus d'informations sur Svante, veuillez visiter le site Web www.svanteinc.com.

