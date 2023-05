Nouvelles tendances dans le monde du travail : Lenovo lance des solutions dédiées à l'espace de travail numérique, gages d'une expérience enrichie pour les employés et d'une plus grande productivité





Alors que les entreprises peinent à trouver des technologies personnalisées capables de répondre à leurs besoins uniques, Lenovo Solutions and Services Group (SSG) lance Digital Workplace Solutions (DWS), un nouveau portefeuille de services gérés composés d'outils et de systèmes intelligents. DWS apporte aux dirigeants les technologies professionnelles, la sécurité et l'efficacité dont ils ont besoin pour garantir la satisfaction de leurs collaborateurs et se consacrer aux résultats clés en matière de rendement.

Selon les dernières études réalisées par Lenovo1, neuf directeurs de l'informatique sur dix (90 %) déclarent être fréquemment contraints de prendre des décisions pour l'entreprise qui vont au-delà de l'adoption d'une technologie. Parmi les préoccupations qui gagnent en intensité figurent notamment les défis liés aux ressources humaines, tels que :

La gestion des effectifs distants (59 %)

Le recrutement/la fidélisation des talents (59 %)

La gestion d'équipes internationales (58 %)

La diversité, l'égalité et l'inclusion (55 %)

« À l'heure où les organisations s'adaptent au paysage changeant du travail hybride, Lenovo s'efforce de proposer des solutions novatrices qui répondent aux difficultés propres à chaque entreprise, » déclare Raghav Raghunathan, directeur général, Lenovo Digital Workplace Solutions. « DWS exploite nos capacités internes et notre vaste écosystème de partenaires pour offrir aux entreprises une technologie sophistiquée qui optimise la productivité, renforce la sécurité et permet aux employés de profiter d'une expérience sans heurts au sein de leur environnement de travail numérique. »

Grâce à Lenovo DWS, les organisations obtiennent plus rapidement un avantage concurrentiel en se reposant sur des services gérés Lenovo offrant des espaces de travail personnalisables, axés sur l'individu, et dotés de tous les outils nécessaires pour satisfaire les principaux besoins de l'entreprise.

Le portefeuille va au-delà de l'environnement informatique pour rejoindre l'entreprise à tout point de son parcours de transformation, à l'aide d'un vaste catalogue de services polyvalents, de bout en bout :

Services de conseils pour l'espace de travail numérique ? Évaluation et conception de l'environnement matériel et logiciel de l'utilisateur final pour améliorer la productivité et l'expérience des employés

Applications dédiées à la productivité? Déploiement des meilleures solutions de leur catégorie, intégration et gestion des authentifications back-end, avec une gamme clé en mains d'applications entièrement intégrées qui contribuent à accroître l'efficacité

Gestion complète des terminaux intelligents? Coordination, consolidation et amélioration de la gestion des infrastructures de terminaux, y compris les appareils IdO de dernière génération et les intégrations BYOD, pour permettre aux équipes de se consacrer aux tâches les plus importantes

Service personnalisé ? Une tranquillité d'esprit garantie grâce à un support au niveau de l'employé, pour les terminaux comme pour les applications, y compris un support préventif, l'automatisation et le libre service

Sécurité à toute épreuve ? Protection des actifs critiques et prévention des interruptions de l'activité grâce à la mise en oeuvre et à la gestion constante de solutions de haut rang dédiées à la sécurité

Consultez Lenovo Tech Today pour découvrir comment DWS rationnalise et optimise les espaces de travail distants, hybrides et sur site. Et suivez en streaming une discussion virtuelle consacrée aux capacités, aux avantages et à la versatilité de Lenovo DWS, dès le 18 mai.

