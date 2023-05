Quand l'aide de l'État s'arrête... les besoins persistent





La Fondation des jeunes de la DPJ continue d'être là pour le passage à la vie adulte

MONTRÉAL, le 15 mai 2023 /CNW/ - La crise du logement, la hausse du coût du panier d'épicerie, l'inflation... le contexte dans lequel nous vivons actuellement frappe de plein fouet les jeunes qui prennent leur envol vers la vie adulte. Et ceux qui transportent déjà un lourd bagage sur leurs épaules peinent à y arriver. Quand l'aide de l'État s'arrête pour les jeunes de la DPJ, les besoins de la vie adulte, eux, s'accumulent. La Fondation des jeunes de la DPJ est là pour les soutenir afin qu'ils puissent s'épanouir et lance un appel à la générosité du public afin de pouvoir continuer de répondre à leurs besoins grandissants.

L'ampleur des besoins

Les données récentes concernant les jeunes de la DPJ en transition vers la vie autonome sont alarmantes : un tiers des jeunes qui quittent un placement vivront un épisode d'itinérancei. Seulement 25 % des jeunes de la DPJ ont un diplôme d'études secondaires à 19 ansii. À elles seules, ces statistiques appellent à une prise de conscience et à une mobilisation collective.

Bien que des réformes soient actuellement en cours, les besoins des jeunes en transition - et la détresse qu'ils expriment - imposent une action immédiate. « Les demandes qui sont faites à la Fondation pour venir en aide aux jeunes de la DPJ sont très révélatrices du contexte difficile et de la détresse de ces jeunes », explique Fabienne Audette, directrice générale de la Fondation des jeunes de la DPJ. « Notre Fondation intervient dans tous les domaines de la vie de ces jeunes. Cela va de l'aide alimentaire d'urgence, jusqu'au paiement des frais de scolarité pour l'obtention d'un diplôme universitaire. Souvent, la Fondation est leur seul filet social », explique Mme Audette.

1 jeune sur 4 en transition aidé par la Fondation

Au Québec en 2022, 1 jeune de la DPJ sur 4 quittant le système à sa majorité a reçu l'aide de la Fondation. « Cette donnée est très encourageante », s'exclame Mme Audette. « Elle démontre le pouvoir que détient chaque personne pour tendre la main à des jeunes qui en ont réellement besoin. Mais nous devons en faire encore plus! »

Aider... chaque mois!

Les besoins des 43 000 jeunes de la DPJ sont immenses. Par exemple, lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, des frais importants reviennent chaque mois : payer le loyer, l'électricité, l'Internet, l'épicerie, le transport, etc. La Fondation a lancé son programme « Compte sur moi » qui propose d'adhérer au don mensuel. Une façon simple et rapide pour avoir un impact en continu dans la vie des jeunes de la DPJ.

Aucun jeune ne devrait avoir à abandonner ses projets d'avenir pour payer son loyer. Aucun jeune ne devrait se dire : « Je serais sûrement capable, mais je n'ai personne pour m'aider à réussir ». La Fondation est là pour répondre à leurs besoins et leur rappeler qu'ils ne sont pas seuls.

Pour faire un don pour les jeunes de la DPJ, visitez le FONDATIONJEUNESDPJ.CA

Une aide à Montréal et ailleurs au Québec

Depuis 1998, la Fondation soutient les jeunes de la DPJ en offrant une aide qui vient compléter celle de l'État et qui permet de répondre rapidement à des besoins précis et personnalisés. Dans un désir d'accroître l'impact de ses actions et pour répondre aux besoins criants toujours plus nombreux, la Fondation a élargi sa mission afin d'apporter une aide aux jeunes pris en charge par la DPJ, ailleurs au Québec. Ayant pour port d'attache Montréal, la Fondation continue d'appuyer les jeunes de la métropole, tout en renouvelant chaque année un appui aux initiatives régionales.

______________________________

i Étude sur le devenir des jeunes placés (EDJEP), Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse au Québec, Rapport sur les jeunes participants au Programme Qualification Jeunesse ii Goyette, Martin et al. 2020. Les coûts de la sous-scolarisation des jeunes placés. Rapport de recherche Montréal EDJeP

SOURCE Fondation des jeunes de la DPJ

15 mai 2023 à 14:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :