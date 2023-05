Un intérim qui s'inscrit dans la continuité





QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Le conseil d'administration du Réseau des CCTT a nommé Michel Lesage pour assurer l'intérim du poste de président-directeur général du Réseau des CCTT. À compter du 29 mai 2023, Michel Lesage poursuivra le travail entamé dans les derniers mois afin de mener à bien les divers dossiers et chantiers en cours.

Michel est déjà actif au sein de l'organisation en tant que directeur aux projets stratégiques, sa nomination est motivée par sa connaissance fine des CCTT et de leur réseau. Fort d'une expérience de collaboration de nombreuses années avec le Réseau des CCTT et le milieu collégial, Michel s'inscrit en tant qu'allier incontournable de l'innovation et de la recherche appliquée. En participant à plusieurs planifications stratégiques du Réseau des CCTT tout en accompagnant plusieurs CCTT à mettre en place la leur, il sait reconnaître les forces du Réseau et cible rapidement les éléments qui méritent d'être mis en lumière.

Sa forte capacité à rassembler permettra aux membres du Réseau des CCTT d'agir de concert sur le plan national. La contribution de Michel Lesage dans le grand chantier sur la recherche au collégial, proposé par le ministère de l'Enseignement supérieur ainsi que le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, alimente déjà les réflexions. Des pistes de solutions concrètes sont identifiées pour faire de la recherche au collégial un levier puissant pour soutenir l'innovation au Québec.

« En participant étroitement à la mise en oeuvre de la vision stratégique du Réseau des CCTT, je serai en mesure de garder le cap vers nos objectifs. Le chantier sur la recherche au collégial nous ouvre la porte pour maximiser les retombées de l'innovation dans nos communautés tout en solidifiant le lien unissant les CCTT à leurs collèges et cégeps respectifs. C'est ensemble que nous parviendrons à bâtir un Québec plus prospère et plus innovant! » mentionne Michel Lesage, président-directeur général par intérim du Réseau des CCTT.

Le Réseau des CCTT propulse de nombreux projets sur le plan national grâce aux nouveaux membres ayant rejoint l'équipe au cours de la dernière année. Bien rodée et fière de promouvoir l'innovation sur le territoire québécois, l'équipe se réjouit de cette nomination par intérim.

« Michel utilise son expertise et ses compétences afin d'intervenir de manière efficace et stratégique. J'ai eu la chance d'avoir un bras droit exceptionnel qui maîtrise ses dossiers. C'est avec confiance que je lui remets le gouvernail du Réseau des CCTT» souligne Marie Gagné, présidente-directrice générale du Réseau des CCTT.

Cette nomination sera effective jusqu'à l'entrée en poste de la nouvelle présidence-direction générale pour laquelle un processus de recrutement débutera sous peu.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts du réseau des CCTT possèdent des solutions adaptées au milieu preneur.



Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

