CCTV+ : Les histoires de Xi Jinping et de sa mère : l'influence d'un parent tout au long de la vie de son enfant

BEIJING, 15 mai 2023 /CNW/ - Pour le président chinois Xi Jinping, sa mère, Qi Xin, a été un modèle extraordinaire à bien des égards et a joué un rôle essentiel dans la définition des valeurs et des priorités d'un futur dirigeant du pays. Née en 1926, Qi Xin s'est jointe au Parti communiste de Chine (PCC) en 1943, à l'âge de 17 ans, devenant une fervente partisane des valeurs et des croyances du Parti.

« Les parents et les aînés doivent transmettre de bonnes valeurs morales à leurs enfants lorsqu'ils sont jeunes, les aider à acquérir une intégrité morale et un sentiment de bonne volonté, afin qu'ils puissent devenir des personnes capables de contribuer au pays et au grand public », a dit un jour Qi Xin.

Qi Xin menait une vie simple, qui est devenue une tradition pour la famille. Malgré de nombreuses difficultés, elle a réussi à prendre soin de sa famille tout en occupant un emploi.

Xi Jinping garde dans son coeur un objectif de toute une vie reposant sur des souvenirs provenant de livres d'histoires illustrés que sa mère lui a achetés. Ces livres portaient sur Yue Fei, un général chinois légendaire qui s'est battu contre les envahisseurs pour protéger son peuple pendant la dynastie Song du Sud (1127-1279).

La mère du petit Xi, qui était alors âgé d'environ cinq ans, lui a raconté comment la mère de Yue Fei a tatoué le dos de son fils avec quatre caractères chinois, « jing zhong bao guo », ce qui signifie littéralement « servir le pays avec la plus grande loyauté », afin que celui-ci n'oublie jamais les responsabilités qui lui incombent.

En tant que fils loyal et aimant, le président discutait avec sa mère et se promenait avec elle chaque fois qu'il en avait le temps. Mais pour Qi Xin, la plus grande manifestation d'amour filial était que Xi faisait de son mieux dans son travail et servait le peuple de tout son coeur.

Au fil des ans, la carrière politique de Xi Jinping l'a mené de Shaanxi, dans le nord-ouest du pays, à la province du Hebei, dans le nord, à Fujian, Zhejiang et Shanghai, dans l'est, puis à Beijing. À tous ces endroits, la population locale a salué et applaudi chaleureusement son travail et ses contributions.

Pour le président chinois, la famille et les traditions familiales sont devenues le fondement du processus d'administration de l'État. Bien des années plus tard, il se souvient encore de la sagesse de sa mère et suit fermement ses aspirations initiales que cette dernière a contribué à façonner.

