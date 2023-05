Le Malawi franchit une étape cruciale vers la validation d'une nouvelle politique industrielle





LILONGWE, Malawi, 12 May 2023 / PRN Africa / -- « L'industrialisation est au coeur du programme de transformation structurelle de l'économie du gouvernement. L'industrialisation transformera le Malawi d'un pays principalement consommateur et importateur en un pays principalement producteur et exportateur, de sorte à réduire le déficit commercial prédominant », a déclaré Mme Sphiwe Mauwa, Directrice de l'administration, au ministère du commerce et de l'industrie (MoTI).

Elle s'exprimait au nom de la Secrétaire permanente du MoIT, Mme Christina Zakeyo lors d'une réunion de validation du successeur de la Politique industrielle nationale (NIP), tenue en collaboration avec le Bureau sous-régional, de la Commission économique pour l'Afrique, pour l'Afrique australe (BSR-AA/CEA) à Lilongwe. Mme Mauva a félicité le BSR-AA pour son appui à l'analyse et à l'examen complets de la nouvelle Politique industrielle nationale afin qu'elle soit alignée sur les politiques industrielles régionales ainsi que sur l'Agenda 2063 du Malawi.

Le BSR-AA a ainsi soutenu l'élaboration de la nouvelle Politique industrielle nationale qui est alignée sur les stratégies d'industrialisation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et sur le premier plan de mise en oeuvre (MIP1) du Malawi relatif à l'Agenda 2063, la deuxième phase de la Stratégie nationale d'exportation et sur d'autres politiques et stratégies pertinentes du Gouvernement du Malawi. L'objectif de la réunion de validation était de donner aux parties prenantes l'occasion de discuter, de valider et de suggérer des modifications au projet du document de politique.

Mme Olayinka Bandele, Cheffe de la Section de l'industrialisation inclusive de la CEA, s'exprimant au nom de la Directrice du BSR-AA, a déclaré que cette étape importante que le Malawi a franchi est vitale en ce qu'elle contribue dans une large mesure à la stimulation de la croissance économique, la promotion de la diversification, la création d'emplois ainsi que de la valeur ajoutée aux exportations, encourage le transfert de technologie et l'innovation, facilite l'intégration régionale, fait progresser le développement durable et améliore le bien-être social.

Elle a souligné la nécessité pour le Malawi de diversifier son économie loin de la dépendance excessive à l'égard de l'agriculture qui rend le pays vulnérable aux chocs externes. Elle a noté que l'industrialisation avait le potentiel de créer des opportunités d'emploi, de réduire la pauvreté et d'améliorer les moyens de subsistance du pays. « En outre, la valeur ajoutée aux matières premières, grâce à l'industrialisation, améliore la compétitivité du marché et les recettes d'exportation. Les progrès technologiques et l'innovation, favorisés par le développement industriel, entraînent des gains de productivité et une compétitivité mondiale ».

Les participants ont été accueillis par M. Jabusile Shumba, Chargé de coordination du développement, représentant la Coordonnatrice résidente des Nations Unies pour le Malawi, Mme Rebecca Adda-Dontoh, et la famille des Nations Unies au Malawi. Il a souligné le soutien des Nations Unies au programme de développement de l'industrialisation au Malawi à l'appui de l'Objectif de développement durable 9 : industrie, innovations et infrastructures et à travers l'appui des priorités nationales, des stratégies de développement et des plans visant à améliorer l'impact, l'efficience et l'efficacité du développement de la politique industrielle au Malawi.

Le point culminant de l'évènement a été la présentation du projet de document de politique par le Consultant de la CEA, M. Christopher Guta, qui en a partagé les grandes orientations politiques, et notamment : les objectifs politiques, les résultats, les objectifs, les principes directeurs et les domaines d'intervention. Les sept domaines prioritaires proposés pour l'action politique et la réforme comprennent, entre autres, l'augmentation des capacités de production dans les secteurs de la fabrication, de l'agriculture et des services, l'industrialisation verte, la valeur ajoutée et l'approfondissement des chaînes de valeur comme éléments clés du développement industriel du Malawi.

La présentation a été suivie de discussions plénières et de séances en petits groupes qui ont abordé les domaines prioritaires de la politique industrielle et les recommandations politiques, les modalités de mise en oeuvre, le chiffrage du plan de mise en oeuvre et le suivi et l'évaluation. Les recommandations de la séance de groupe étaient alignées sur le projet de document de politique, les suggestions avancées visant à renforcer les orientations politiques dans la Politique industrielle nationale finale.

La réunion a été clôturée par le ministère de l'industrie et la CEA, qui ont mis les parties prenantes au défi de s'approprier le processus, afin que la politique industrielle serve son objectif. Les partenaires ont également présenté la voie à suivre et le calendrier du document de politique, qui sera entre les mains du Gouvernement du Malawi après la finalisation du document de politique en juin.

SOURCE Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique

15 mai 2023 à 11:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :