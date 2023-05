Soudan : un mois après le début des combats, les besoins humanitaires explosent ; le Croissant-Rouge soudanais et le CICR se félicitent de l'engagement public des parties à respecter le droit international humanitaire





GENÈVE, 12 May 2023 / PRN Africa / -- Dans le même temps, les combats incessants et l'insécurité généralisée ont rendu extrêmement difficile l'acheminement rapide de l'aide d'urgence. Dans ces conditions, le Croissant-Rouge soudanais et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se félicitent de la déclaration de Djeddah, dans laquelle les parties au conflit ont réaffirmé leur engagement à respecter le droit international humanitaire et à faciliter l'action humanitaire. Il est urgent de traduire cet engagement en actions concrètes sur le terrain.

« Le mois dernier a été un cauchemar pour la population soudanaise, qui a vu ses quartiers ravagés par les combats et se retrouve maintenant confrontée à d'incroyables difficultés. En tant que travailleur humanitaire, je ressens de la frustration face à de telles souffrances et à l'impossibilité de fournir une assistance à l'échelle et à la vitesse nécessaires », a déclaré Alfonso Verdú Pérez, chef de la délégation du CICR au Soudan. « Nous espérons que l'accord conclu à Djeddah améliorera la situation sécuritaire, ce qui nous permettra d'intensifier notre intervention d'urgence. Faciliter le travail humanitaire est une obligation au titre du droit international humanitaire et c'est aussi une question de vie ou de mort. L'urgence grandit chaque jour ».

Les règles du droit international humanitaire régissent l'accès aux victimes des conflits armés, qui doit être facilité par toutes les parties. Le CICR a pris contact avec toutes les parties prenantes pour demander les garanties de sécurité nécessaires à l'acheminement de fournitures médicales d'urgence de ses entrepôts vers les hôpitaux et à la remise en état des infrastructures civiles essentielles, telles que les centrales électriques et les stations de traitement des eaux. À ce jour, le CICR a pu ravitailler trois hôpitaux et fournir des housses mortuaires aux volontaires du Croissant-Rouge soudanais chargés de récupérer les dépouilles mortelles. Il reste cependant beaucoup à faire sur le plan humanitaire, notamment pour visiter les détenus dans les deux camps et rétablir le contact avec les membres des familles qui ont été séparés en fuyant Khartoum ou le Darfour.

Malgré l'augmentation des besoins, les conditions de sécurité nécessaires n'ont pas été réunies pour que le CICR, le Croissant-Rouge soudanais et les autres partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puissent mener l'opération d'intervention d'urgence à l'échelle requise pour apporter assistance et protection aux personnes touchées par le conflit et la violence, des menaces directes et des attaques contre le personnel médical et humanitaire, notamment les volontaires du Croissant-Rouge soudanais, ayant été signalées.

« Le respect des principes énoncés dans cet accord, tout comme la simplification des processus administratifs, permettront de sauver des vies humaines », a déclaré M. Verdú Pérez. « Nous continuons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour répondre aux besoins et appelons tout le monde à faciliter l'action humanitaire. C'est ainsi que l'on pourra sauver davantage de vies ».

SOURCE Comité international de la Croix-Rouge (CICR)

15 mai 2023 à 12:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :